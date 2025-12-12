La alerta por la borrasca obliga a cancelar las primeras actividades navideñas en Gran Canaria

La situación de alerta decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias debido a la llegada de la borrasca ha obligado a suspender o aplazar varios actos festivos previstos para este fin de semana en Gran Canaria. Entre ellos, la gran recogida solidaria de juguetes en Telde, parte de la programación navideña en Mogán y actos clave de las fiestas de Santa Lucía.

Telde aplaza su jornada solidaria de juguetes

El Ayuntamiento de Telde ha anunciado el aplazamiento de la gran recogida solidaria de juguetes, prevista inicialmente para este sábado, en la plaza de San Gregorio. La nueva fecha será el miércoles 17 de diciembre, entre las 17.00 y las 21.30 horas, manteniéndose la programación original bajo el lema “La ilusión de la Navidad es para todos”.

Entre las actividades destacan talleres infantiles, espectáculos como Los Musipops o Cremita de Coco, así como la presencia del árbol de los deseos y los elfos de la Navidad. La recogida solidaria seguirá activa hasta el 22 de diciembre en horario de mañana en la sede de Servicios Sociales.

Aplazado el acto de Telde / LP/DLP

Mogán suspende conciertos, misas y el belén

En Mogán, el concierto navideño de la Banda Municipal previsto para este viernes en la plaza de Playa de Mogán, con el espectáculo “Ecos de Magia y Navidad”, ha sido cancelado.

Además, se cancela también el Concurso Monográfico del Presa Canario, programado para el sábado, así como la misa y la inauguración del Belén Ornamental y el Encuentro de Villancicos, que iban a celebrarse en la iglesia de San Antonio de Padua en Mogán pueblo. También ha sido suspendido el Merca Navidad, previsto para las 21.00 horas en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín.

Se mantiene, eso sí, la esperada X Feria del Aguacate, que tendrá lugar el domingo de 9.00 a 17.00 horas en Arguineguín, con 16 agricultores, 5.000 kilos de aguacate y una zona gastronómica con 10 expositores. No obstante, el Ayuntamiento de Mogán se mantiene atento a la evolución de la borrasca, de modo que confirmará en la tarde de mañana sábado si hay algún cambio al respecto.

Santa Lucía cancela todos los actos

El municipio de Santa Lucía cancela la celebración de sus fiestas patronales, aunque bajo atenta vigilancia meteorológica. Para este viernes estaban previstas actividades como la llegada de los peregrinos, el repique de campanas, música con Aníbal & La Jalada, parrandas, enyesque y la tradicional Noche de la Luz con voladores a medianoche.

Durante el fin de semana se celebrarían el Día de Santa Lucía, con el simbólico encuentro entre las Lucías sueca y canaria, y el Día del Haragán, con su juicio popular. No obstante, el desarrollo completo de los actos se ha visto modificado por la evolución de la alerta por fenómenos adversos.