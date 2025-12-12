Atención conductores Las Palmas de Gran Canaria: esta calle clave de la capital quedará cerrada este fin de semana

Los conductores de Gran Canaria que residan en la capital o tengan previsto desplazarse a Las Palmas de Gran Canaria durante el fin de semana deberán extremar la precaución. Una de las arterias principales de la ciudad permanecerá cerrada al tráfico entre el 13 y el 15 de diciembre, por lo que será necesario utilizar rutas alternativas para llegar al destino.

La Consejería de Obras Públicas ha anunciado estas intervenciones para el soterramiento de la Avenida Marítima. Aunque no se darán cierres totales de la vía, sí habrá restricciones importantes al tráfico. Estas intervenciones están dentro del proyecto de mejora de los enlaces Belén María–Torre Las Palmas, impulsados por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias.

El departamento avisa de que los trabajos se ejecutarán en distintos horarios y afectarán tanto a los accesos a la glorieta de Belén María como a los primeros tramos de la GC-1, uno de los puntos de mayor intensidad de tráfico de la capital.

Sábado: cierre prolongado de 07:00 a 17:30 horas

El primer gran cambio llegará el sábado 13, cuando se cerrará el carril derecho de la mediana de la GC-1 en sentido hacia Belén María. El corte se realizará entre las 07:00 y las 17:30 horas, afectando a los 500 metros previos a la glorieta.

Este punto, habitual foco de congestión, podría registrar un tránsito más lento del habitual. Por ello, la Consejería recomienda planificar los desplazamientos con antelación y optar por rutas alternativas cuando sea posible.

Domingo y lunes: cortes intermitentes durante la noche

Las restricciones continuarán el domingo 14 y el lunes 15, pero esta vez en horario nocturno, entre las 22:30 y las 06:00 horas. En estas dos jornadas se realizarán cortes intermitentes de carriles para ejecutar trabajos de señalización horizontal.

Aunque el Gobierno de Canarias insiste en que no habrá cierres totales, no descarta que puedan producirse si los trabajos lo requieren. De ser así, se anunciará con la debida antelación.

Las zonas afectadas incluyen:

La glorieta de Belén María , en ambos sentidos

, en ambos sentidos Los 500 metros próximos a la glorieta en la GC-1 / AM

Los primeros 300 metros de la calle Dr. Juan Domínguez Pérez

Estos desvíos forman parte de la Fase I del Enlace Belén María, una obra estratégica para descongestionar la entrada noreste de la ciudad y mejorar el flujo hacia el Puerto, La Isleta y la zona industrial. El soterramiento de la Avenida Marítima es una de las actuaciones más complejas del plan, por lo que se prevé que haya nuevas restricciones en las próximas semanas y meses.

Recomendaciones para los conductores

La Consejería pide a los conductores extremar la precaución y circular con calma por la zona. También recuerda que estas afecciones son provisionales y que se mantendrán únicamente durante el tiempo necesario para completar los trabajos programados.