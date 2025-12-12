Síguenos en redes sociales:

La borrasca Emilia ya llegó a Canarias

José Carlos Guerra

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la activación de hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa para el viernes 12 y sábado 13 de diciembre en Canarias. Los avisos, que ya están vigor, son por nevadas, viento, tormentas, lluvias y fenómenos costeros.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la activación de hasta cinco avisos naranjas y amarillos por meteorología adversa para el viernes 12 y sábado 13 de diciembre en Canarias. Los avisos, que ya están vigor, son por nevadas, viento, tormentas, lluvias y fenómenos costeros.

