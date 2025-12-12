El Cabildo suspende todas sus actividades y cierra carreteras ante la llegada de la borrasca

El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado este viernes la suspensión de todas las actividades en sus centros e instalaciones públicas como medida preventiva ante los efectos de la borrasca Emilia. El presidente insular, Antonio Morales, ha comparecido en rueda de prensa para detallar el dispositivo de seguridad y prevención activado a nivel insular ante la alerta por fenómenos meteorológicos adversos.

Suspensión de actividades y cierre de espacios públicos

Todas las actividades organizadas por el Cabildo de Gran Canaria quedan suspendidas hasta nuevo aviso, incluyendo las previstas en centros culturales, museos, albergues, áreas recreativas y otros espacios de uso público dependientes de la institución insular.

Además, se ha procedido al cierre de estos recintos para evitar riesgos a la ciudadanía durante el episodio de lluvias intensas, viento y fenómenos costeros.

Cierre de carreteras de alta cota

A partir de las 09:00 horas de este viernes, el Cabildo procederá al cierre de la carretera de acceso al Pico de Las Nieves, una de las zonas más expuestas por su altitud. También se cerrará el tramo de Faneque, y se baraja el corte de la vía entre Tejeda y Artenara si se detectan desprendimientos.

El Cabildo ha recordado la necesidad de no estacionar vehículos en los cauces de barrancos, dada la alta probabilidad de crecidas repentinas.

Recomendaciones a la población

La institución ha pedido a la ciudadanía evitar los desplazamientos innecesarios durante el fin de semana y seguir en todo momento las actualizaciones que emitan las autoridades a través de los canales oficiales.

El operativo se mantendrá en coordinación con los ayuntamientos, los cuerpos de seguridad y el Cecoes 1-1-2 para actuar con rapidez ante cualquier incidente.