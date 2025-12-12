Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Contenedores Puerto Las PalmasBorrasca Emilia en CanariasConexión aérea Canarias - SevillaLuchador de MMA 'Caracol'UD Las PalmasTerraza El Atlante
instagramlinkedin

El Cabildo suspende todas sus actividades y cierra carreteras ante la llegada de la borrasca

La institución insular pide evitar desplazamientos, retirar vehículos de los cauces y extremar las precauciones en toda la isla

El Cabildo suspende todas las actividades en sus centros, como áreas recreativas y albergues 31 (1)

El Cabildo suspende todas las actividades en sus centros, como áreas recreativas y albergues 31 (1) / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha anunciado este viernes la suspensión de todas las actividades en sus centros e instalaciones públicas como medida preventiva ante los efectos de la borrasca Emilia. El presidente insular, Antonio Morales, ha comparecido en rueda de prensa para detallar el dispositivo de seguridad y prevención activado a nivel insular ante la alerta por fenómenos meteorológicos adversos.

Suspensión de actividades y cierre de espacios públicos

Todas las actividades organizadas por el Cabildo de Gran Canaria quedan suspendidas hasta nuevo aviso, incluyendo las previstas en centros culturales, museos, albergues, áreas recreativas y otros espacios de uso público dependientes de la institución insular.

Además, se ha procedido al cierre de estos recintos para evitar riesgos a la ciudadanía durante el episodio de lluvias intensas, viento y fenómenos costeros.

Cierre de carreteras de alta cota

A partir de las 09:00 horas de este viernes, el Cabildo procederá al cierre de la carretera de acceso al Pico de Las Nieves, una de las zonas más expuestas por su altitud. También se cerrará el tramo de Faneque, y se baraja el corte de la vía entre Tejeda y Artenara si se detectan desprendimientos.

El Cabildo ha recordado la necesidad de no estacionar vehículos en los cauces de barrancos, dada la alta probabilidad de crecidas repentinas.

Recomendaciones a la población

La institución ha pedido a la ciudadanía evitar los desplazamientos innecesarios durante el fin de semana y seguir en todo momento las actualizaciones que emitan las autoridades a través de los canales oficiales.

El operativo se mantendrá en coordinación con los ayuntamientos, los cuerpos de seguridad y el Cecoes 1-1-2 para actuar con rapidez ante cualquier incidente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  2. El bochinche más escondido de Gran Canaria se encuentra en este municipio: comida casera, productos locales y precios económicos
  3. La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
  4. Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
  5. Detenido un abogado por maltrato a su pareja en el sur de Gran Canaria
  6. Tres jóvenes amenazan de muerte y acosan a una menor en Gran Canaria: «Hasta que te vea enterrada no voy a parar»
  7. La voz del caníbal Kenneth V.V. y las publicaciones del horror: «Lo que cuenta es la huella en el corazón»
  8. La tradición navideña de Elba Auyanet, una vecina de Santa Brígida: más de 100 truchas hechas a mano para familiares y amigos

La capital grancanaria busca repetir como escala de la Mini Transat con una nueva candidatura internacional

La capital grancanaria busca repetir como escala de la Mini Transat con una nueva candidatura internacional

El Cabildo suspende todas sus actividades y cierra carreteras ante la llegada de la borrasca

El Cabildo suspende todas sus actividades y cierra carreteras ante la llegada de la borrasca

El reaslfaltado de la calle Cayetana Manrique obliga a cortar varias calles de Guanarteme durante tres noches consecutivas

El reaslfaltado de la calle Cayetana Manrique obliga a cortar varias calles de Guanarteme durante tres noches consecutivas

La alerta por la borrasca obliga a cancelar las primeras actividades navideñas en Gran Canaria

La alerta por la borrasca obliga a cancelar las primeras actividades navideñas en Gran Canaria

La borrasca Emilia impide a los estibadores del Puerto de Las Palmas terminar de descargar los contenedores del barco siniestrado

La borrasca Emilia impide a los estibadores del Puerto de Las Palmas terminar de descargar los contenedores del barco siniestrado

Tejeda brilla más que nunca y necesita tu voto para iluminarse con Ferrero Rocher

Tejeda brilla más que nunca y necesita tu voto para iluminarse con Ferrero Rocher

El Ayuntamiento renueva el letrero de Las Coloradas tras más de 25 años

El Ayuntamiento renueva el letrero de Las Coloradas tras más de 25 años

Las tartas de queso más famosas de Gran Canaria llegan al Mercado de Santa Catalina con una gran novedad

Las tartas de queso más famosas de Gran Canaria llegan al Mercado de Santa Catalina con una gran novedad
Tracking Pixel Contents