Más de 4.000 estudiantes protagonizan la gran final de baile urbano en Maspalomas

Más de 4.000 estudiantes de Educación Primaria y Secundaria de San Bartolomé de Tirajana culminan su participación en el proyecto ‘Muévete con tu barrio’ con una gran final de competición de danza urbana los próximos 15 y 16 de diciembre en el Pabellón Municipal de Deportes de San Fernando Víctor Miranda. La iniciativa, desarrollada desde octubre por la escuela Urban Dance Maspalomas cuenta con el apoyo de la Concejalía de Participación Ciudadana.

El programa ‘Muévete con tu barrio’ se ha centrado en el desarrollo de talleres semanales de una hora en los centros educativos para introducir estilos como hip hop, breakdance, popping, locking o dancehall impartidos por monitores especializados. Tras esta fase, los grupos formados en las escuelas compiten en un formato battle crew en la final.

La danza como herramienta de participación

La competición, una modalidad propia de la danza urbana, enfrenta a dos equipos en distintas rondas y alterna intervenciones de unos 45 segundos. Un jurado experto valora aspectos técnicos, creatividad, sincronización y la energía en escena. La iniciativa cuenta con una subvención de 4.700 euros para los talleres, gestionada por Urban Dance Maspalomas, y una partida de 15.000 euros aportada por la Concejalía de Participación Ciudadana para la organización de la final.

El concejal de Participación Ciudadana, Ruyman Cardoso, señala que este proyecto «nace con la idea de abrir la participación a los más jóvenes a través de la danza urbana, que es un lenguaje que ellos manejan, reconocen y sienten como parte de su identidad».

Inversión en Cultura y Juventud

Por su parte, el primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, destaca la importancia de «seguir impulsando proyectos que fomenten la participación activa de la infancia y la juventud del municipio, en coordinación con la comunidad educativa, las asociaciones y el tejido cultural y deportivo, generando nuevos espacios de encuentro donde los barrios sigan siendo protagonistas».

Los grupos ganadores de la final, compuestos por aproximadamente 50 participantes, obtendrán una beca formativa de tres meses con la escuela Urban Dance Maspalomas. Esta etapa culminará con un nuevo encuentro en formato battle en el que los alumnos becados compartirán escenario con integrantes del club de danza urbana.

Becas formativas y continuidad del proyecto

Con la celebración de este evento en el Pabellón Municipal de Deportes de San Fernando Víctor Miranda, se cierra la primera edición de ‘Muévete con tu barrio’, reforzando el uso de la cultura urbana como herramienta de participación, convivencia e inclusión entre la juventud del municipio.