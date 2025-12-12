Gáldar se rinde a la música en su Concierto Extraordinario de Navidad

El Templo Santuario de Santiago Apóstol se vistió de gala para acoger una nueva edición del Concierto Extraordinario de Navidad, una de las citas culturales más esperadas del calendario festivo en la ciudad. El evento, protagonizado por la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar, forma parte del amplio programa navideño impulsado por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, que dirige Julio Mateo Castillo.

Bajo la batuta de Rubén Guerrero Ortiz, los músicos ofrecieron una velada marcada por la calidad interpretativa y la variedad estilística. El concierto se abrió con el imponente cuarto movimiento de la Sinfonía nº 9 “Del Nuevo Mundo” de Antonín Dvořák, en una versión adaptada para banda sinfónica que llenó el templo de solemnidad y emoción. Le siguió “Legends of Maracaibo”, una obra que narra el naufragio del galeón Santo Cristo de Maracaibo y que volvió a poner de manifiesto el alto nivel artístico de la formación.

Un viaje musical para todos los públicos

El programa dio paso a un giro sorprendente y desenfadado con “Who is that masked man”, una divertida selección pensada para el disfrute de toda la familia. En ella, la banda rindió homenaje a personajes icónicos como Spiderman, el Zorro, Guillermo Tell, Los Increíbles o el Fantasma de la Ópera, provocando sonrisas y aplausos entre el público asistente.

La magia regresó al templo con la interpretación del célebre vals “El Danubio Azul” de Johann Strauss, antes de adentrarse en un registro más íntimo y emotivo con el “Allelujah” de Leonard Cohen. El clímax llegó nuevamente con una poderosa interpretación del “Nessun Dorma” de Giacomo Puccini, que desató una auténtica explosión de sensaciones.

Como no podía ser de otra manera, el Concierto Extraordinario de Navidad concluyó celebrando estas fechas tan señaladas con una cuidada selección de villancicos tradicionales, culminando con la inolvidable Marcha Radetzky, que despidió una noche memorable para la música y la cultura en Gáldar.

La programación cultural navideña continúa este fin de semana. El sábado a las 18:00 horas, el Centro Cultural Guaires acogerá el espectáculo “Cuentos para salvar la Navidad”, dirigido por Luis O’Malley, interpretado por Ómnibus y con música en directo de Súbito Koral. Un montaje familiar en el que Papá Noel, el Cascanueces y el señor Scrooge se unen a una niña para salvar las fiestas más importantes del año. Las entradas están disponibles en entradas.galdar.es.

El domingo, la música volverá al Templo Santuario de Santiago Apóstol con el Concierto de Súbito Koral, a partir de las 20:00 horas.

El programa completo, con fechas y horarios de todos los actos, puede consultarse en galdar.es/navidad y en el perfil de Instagram @culturagaldar.