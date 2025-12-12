Gran Canaria registra hasta el mediodía de este viernes las mayores lluvias del archipiélago por la borrasca Emilia

Las lluvias que ha dejado la borrasca Emilia durante la mañana de este viernes, 12 de diciembre, han sido más generosas con la isla de Gran Canaria. Así lo indican los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) hasta las 13.00 horas de esta jornada.

Valleseco es el municipio canario donde han caído más precipitaciones, con un acumulado de 24,2 litros por metro cuadrado (mm) hasta la una de la tarde.

En la Cruz de Tejeda se recogieron 23,6 litros mm hasta las 14.00 horas, según el registro pluviométrico de la Aemet.

Más lluvias en Canarias

En esa isla ha corrido el barranco de Tirma, ubicado en el municipio de Artenara.

En Arure (La Gomera), se anotaron 21,4 litros mm. Por detrás se sitúa Suerte Alta, en Agaete (Gran Canaria), con 20,2 litros mm. En el aeropuerto La Laguna Tenerife-Norte, cayeron 18,2 litros mm, acumulados hasta las 14.10 horas.

Precipitaciones acumuladas hasta las 14.00 horas del viernes 12 de diciembre de 2025 en Canarias por la borrasca Emilia, según la Aemet / Aemet

Alerta por lluvias, oleaje, inundaciones y viento

El Gobierno de Canarias ha declarado la situación de alerta por lluvias, fenómenos costeros, vientos y oleaje en todo el archipiélago por el paso de la borrasca Emilia, que puede dejar precipitaciones de hasta 100 litros por metro cuadrado en doce horas, rachas de viento de entre 70 y 100 km/h y olas de hasta 9 metros.

Según ha informado este viernes la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, la alerta será máxima en el caso de los fenómenos costeros.

La situación de alerta por viento comenzará a las 15.00 horas de este viernes, las de fenómenos costeros e inundaciones a las 18.00 horas y la de lluvias se activa a las 20.00 horas.

Las zonas donde lloverá más en Canarias

Las lluvias más importantes se prevén en la mitad norte de las islas de mayor relieve, especialmente en el norte de Tenerife y de Gran Canaria, y podría haber acumulados destacables locales en Lanzarote y Fuerteventura.

Son probables precipitaciones débiles, moderadas y fuertes, acompañadas de tormentas y granizo.

Además, las precipitaciones serán persistentes en Lanzarote, Fuerteventura, y en la mitad norte de La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria.

La cantidad de agua acumulada probablemente alcanzará y superará los 40 litros por metro cuadrado en 12 horas en Lanzarote y Fuerteventura; los 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en La Palma y La Gomera; los 80 litros por metro cuadrado en 24 horas en la mitad norte de Gran Canaria y los 100 litros por metro cuadrado en 12 horas en la mitad norte de Tenerife, detalla Efe.

Fenómenos costeros

La situación de alerta por fenómenos costeros se iniciará a las 18.00 horas, al igual que la de inundaciones en el litoral por el mal estado del mar previsto para la noche de este viernes y el fin de semana por saltos de oleaje a zonas de baño, paseos marítimos y carreteras próximas a la línea de costa, especialmente 2 o 3 horas antes y después de las pleamares.

Las pleamares del sábado están previstas entre las 07:55 y 08:40 horas y las 20:40 y 21:20 horas, mientras que las del domingo se esperan entre las 09:00 y las 09:40 y las 21:40 y 22:15 horas.

El viento en la mar será de componente norte de fuerza 6 a 8 (39 – 74 km/h) y habrá mar gruesa a mar muy gruesa en las vertientes norte y oeste y en los canales entre las islas.

Asimismo, habrá altura significante del oleaje de mar combinada de 5 a 7 metros en las costas del norte, este y oeste de las islas de mayor relieve, y en el litoral norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura.

En el resto del litoral habrá oleaje de mar combinada de altura significante 2,5 y 4 metros.

La nota precisa que una predicción de oleaje de altura significante de 5 a 7 metros indica que el 67 % de las olas tendrán una altura media de 3,2 a 4,5 metros, un 10 % de las olas podrían ser de 6 a 9 metros y un 1 % de las olas podrían alcanzar de 8 a 12 metros.