Un hombre herido tras el vuelco de un vehículo en Santa María de Guía

Un hombre de 48 años resultó herido en la mañana de este jueves tras el vuelco de su vehículo en la carretera GC-291, a la altura del municipio de Santa María de Guía, en el norte de Gran Canaria. El suceso ocurrió a las 06:42 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió el aviso de un vehículo accidentado tras una salida de vía.

Según la información facilitada por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el afectado presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Fue asistido en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

El vehículo quedó volcado lateralmente en una finca

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Guardia Civil y personal del SUC. Los bomberos se encargaron de asegurar el vehículo, que había quedado volcado de forma lateral en el interior de una finca, y procedieron a liberar al conductor que permanecía dentro del habitáculo.

Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico en la zona durante la intervención de los servicios de emergencia y se hizo cargo del atestado correspondiente para esclarecer las causas del accidente.