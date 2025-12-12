Un hombre herido tras el vuelco de un vehículo en Santa María de Guía
El coche salió de la vía y quedó volcado en una finca; el conductor fue evacuado al Hospital Doctor Negrín con policontusiones
Un hombre de 48 años resultó herido en la mañana de este jueves tras el vuelco de su vehículo en la carretera GC-291, a la altura del municipio de Santa María de Guía, en el norte de Gran Canaria. El suceso ocurrió a las 06:42 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió el aviso de un vehículo accidentado tras una salida de vía.
Según la información facilitada por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), el afectado presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Fue asistido en el lugar por personal sanitario y posteriormente trasladado en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.
El vehículo quedó volcado lateralmente en una finca
Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Guardia Civil y personal del SUC. Los bomberos se encargaron de asegurar el vehículo, que había quedado volcado de forma lateral en el interior de una finca, y procedieron a liberar al conductor que permanecía dentro del habitáculo.
Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico en la zona durante la intervención de los servicios de emergencia y se hizo cargo del atestado correspondiente para esclarecer las causas del accidente.
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- El bochinche más escondido de Gran Canaria se encuentra en este municipio: comida casera, productos locales y precios económicos
- La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
- Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
- Detenido un abogado por maltrato a su pareja en el sur de Gran Canaria
- Tres jóvenes amenazan de muerte y acosan a una menor en Gran Canaria: «Hasta que te vea enterrada no voy a parar»
- La voz del caníbal Kenneth V.V. y las publicaciones del horror: «Lo que cuenta es la huella en el corazón»
- La tradición navideña de Elba Auyanet, una vecina de Santa Brígida: más de 100 truchas hechas a mano para familiares y amigos