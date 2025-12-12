Mogán homenajea a 30 agricultores por el décimo aniversario de la Feria del Aguacate

El Ayuntamiento de Mogán rindió homenaje este jueves a una treintena de agricultores y agricultoras del municipio por su compromiso con el campo local y su destacada participación a lo largo de los años en la Feria del Aguacate de Mogán, que este domingo celebra su décimo aniversario.

El emotivo acto, celebrado en el Centro Cultural de Mogán, tuvo como objetivo principal poner en valor la labor del sector, la calidad de los productos cultivados en la zona y cómo su esfuerzo ha consolidado a Mogán como un referente en la producción de aguacates, mangos y otros frutos de la tierra.

Una década de crecimiento

La ceremonia arrancó con la proyección de un vídeo que recopilaba imágenes de las ediciones anteriores de la feria para rememorar los momentos más significativos desde su inicio en 2015. La Feria del Aguacate se ha convertido con el paso del tiempo en un evento clave en la agenda agrícola y cultural de Gran Canaria, gracias al compromiso conjunto del Consistorio, los productores y las entidades colaboradoras.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, destacó que este reconocimiento es un reflejo del «esfuerzo, dedicación y pasión» de los agricultores locales, quienes contribuyen cada año a hacer de la feria un «referente a nivel regional». Bueno subrayó la importancia del sector para la economía y la identidad del municipio y resaltó la calidad de sus productos, especialmente el aguacate y el mango. En este sentido, recordó que el municipio cultiva unas 40 hectáreas del conocido «oro verde» de Mogán, con más de 22 variedades. La alcaldesa también quiso agradecer a los jóvenes agricultores que han tomado el relevo generacional, conservando esta actividad intrínseca de la identidad moganera.

Impulso al sector primario

Por su parte, el concejal de Agricultura, Neftalí Sabina, enfatizó que el trabajo de los homenajeados ha sido «clave para que la Feria del Aguacate sea lo que es hoy: un escaparate para los productos locales».

Sabina agradeció especialmente la labor de Ernesto Hernández, concejal de Agricultura entre 2015 y 2023, que junto a la alcaldesa «pusieron la maquinaria a andar, porque antes el sector primario era un gran olvidado». Recordó que la Concejalía pasó de un presupuesto de 500 euros antes de 2015 a superar los 100.000 euros en la actualidad, donde cuenta con un ingeniero agrónomo en plantilla, Antonio Bello, para formación y asesoramiento.

El edil manifestó que el próximo reto es la puesta en marcha de la marca de garantía 'Sabor de Mogán', cuyo reglamento se aprobó la semana pasada, para certificar y diferenciar los productos agroalimentarios locales bajo estándares de calidad y sostenibilidad.

Los reconocimientos, con forma de aguacate y elaborados con fibra de platanera, fueron entregados por la alcaldesa, junto a Sabina, Hernández y la concejala de Patrimonio, Consuelo Díaz. El evento concluyó con la actuación musical del solista Manuel Estupiñán Verona, acompañado por Adrián Niz y José Vicente Pérez, que deleitaron al público con música tradicional canaria.

La celebración continúa

Este homenaje es la antesala de la X Feria del Aguacate de Mogán, que se celebra este domingo 14 de diciembre en la Plaza Pérez Galdós de Arguineguín, en horario de 9:00 a 16:00 horas.