Horror en Vecindario: más de 30 animales rescatados en estado crítico en una finca abandonada

La Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha intervenido en uno de los casos de maltrato y abandono animal más graves registrados recientemente en Gran Canaria. La operación tuvo lugar en una finca rural del municipio de Vecindario, en el término municipal de Santa Lucía de Tirajana, donde los agentes rescataron a más de treinta animales en estado crítico.

La actuación de los agentes se activó gracias a una llamada anónima, recibida el pasado 4 de noviembre, que alertaba sobre la situación de un équido visiblemente enfermo y en estado de abandono. Tras una primera inspección visual desde el exterior, el Seprona pudo constatar la extrema delgadez del animal y un severo crecimiento de sus pezuñas, lo que le impedía caminar con normalidad.

La intervención oficial se produjo el 12 de diciembre, fecha en la que los agentes accedieron a la finca tras localizar al presunto responsable del lugar. Una vez dentro, se toparon con un panorama desolador: animales sin alimento, sin agua, en un entorno con graves deficiencias higiénicas y condiciones incompatibles con el bienestar animal.

Animales en estado crítico y tres aves sin vida

En total, los agentes encontraron:

Un burro en estado muy grave.

en estado muy grave. Tres perros , dos de ellos con desnutrición severa y presencia de pulgas .

, dos de ellos con y . Un cerdo joven .

. Veintitrés aves y gallinas , entre las que se encontraron tres cadáveres .

, entre las que se encontraron . Tres cabras , una de ellas un baifo con lesiones visibles y graves .

, una de ellas un con . Una oveja de raza Pelibuey, también en mal estado.

La diversidad de especies y el número de ejemplares evidenciaban una situación de abandono prolongado, con falta total de cuidados veterinarios y una gestión irresponsable del recinto.

Debido al estado crítico del burro, el Seprona solicitó de forma inmediata la asistencia de una veterinaria especializada, que acudió al lugar para evaluar la situación. La profesional ordenó el traslado urgente del animal a un centro veterinario y emitió un informe detallado sobre su estado, que servirá como pieza clave en el procedimiento judicial.

El resto de los animales fueron reubicados por las autoridades municipales, en coordinación con servicios especializados. En el caso de los perros, fueron trasladados al Centro de Acogida Temporal de Animales (CETA) de Vecindario, donde recibieron la atención veterinaria y alimenticia necesaria para su recuperación.

Detención y proceso judicial en marcha

La investigación permitió identificar y detener, el pasado 25 de noviembre, al presunto responsable de la finca, acusado de delito de maltrato animal grave y abandono. El hombre fue puesto en libertad tras prestar declaración, quedando a disposición judicial mientras avanza la tramitación del caso.

El procedimiento ha sido asumido por el Juzgado de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana, que continuará con la recopilación de pruebas, incluyendo la ampliación del informe veterinario oficial, considerado esencial para determinar el alcance legal de los hechos y la posible condena.