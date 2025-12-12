Javier Gil: «Muchos apellidos que se creían castellanos son aborígenes»

¿Cuál es la principal aportación del libro?

La obra recopila 3.153 matrimonios celebrados en Agaete entre 1614 hasta 1925 en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción, que hasta 1943 fue la única en el municipio. Es más que una lista de nombres. Es una herramienta para que cualquier vecino de Agaete o descendiente pueda reconstruir su árbol genealógico y entender cómo se formaron las familias que hoy conocemos.

¿Por qué se acota en este periodo concreto de tiempo?

Porque sobre 1614 empiezan a registrarse los matrimonios en los libros sacramentales de la parroquia. Y digo aproximadamente, porque las primeras anotaciones se hacía en hojas sueltas y muchas han desaparecido. Y llego hasta 1925, porque la ley de protección de datos de la iglesia católica establece 100 años para la consulta y publicación de datos.

Dispensas eclesiásticas

¿Hay mucha endogamia?

En el análisis estadístico vemos que hay un alto índice de dispensas, que son los permisos del Obispado a través de las parroquias cuando los esposos eran primos, hasta el cuarto grado. Es decir, que tuviesen tatarabuelos comunes. Y en un pueblo tan aislado geográficamente, como era Agaete hace 120 años, era muy frecuente la endogamia en el municipio. Tanto es así, que cuando haces la reconstrucción hacia atrás al final vas a encontrar los mismos ascendientes.

¿De cuántos apellidos hablamos de ese gran árbol genealógico de Agaete?

En el libro se hace un análisis demográfico y hay unos 45 que se reproducen en más ocasiones. Si se hace una clasificación de los 10 más frecuentes, con diferencia tenemos en el primero un apellido castellano propio. Se trata de García. Se repite más del doble que Medina, que es el segundo. Se repite más de 2.000 veces en 300 años, tanto de cónyuges como de sus padres. El tercero es Álamo, que tiene su origen en Tenerife. Esto es importante por las conexiones genealógicas y maritales entre Tenerife y Gran Canaria a través del puerto de Las Nieves. El González era frecuente. El siguiente es Armas. Este es un apellido canario y propio de Agaete, de familias que ocuparon grandes espacios de poder entre los siglos XIX y comienzos del XX. A continuación, los Jiménez, luego un apellido que se puede considerar el único que es 100% de Agaete, que es Rosario, en sus diferentes variaciones, por la advocación de Nuestra Señora del Rosario. A muchas niñas se les bautizaba como María del Rosario. Y a sus descendientes se les ponía Rosario como apellido. Y el Martín. Todas sobrepasan las 1.000 menciones en 300 años. Luego en la siguiente lista estarían Sosa (muy arraigado sobre todo en El Valle) y Rodríguez. Son los 10 más frecuentes a lo largo de los años, que hacen una radiografía social del municipio y de la configuración de los linajes hasta nuestros días.

¿Hay algunos apellidos importantes que desaparecieran con el tiempo, bien por razones sanitarias o por emigraciones?

Sí. A finales del siglo XVIII y principios del XIX con los decretos de Carlos III se va a configurar el orden de los apellidos. De esta forma, se establece el paterno en primero lugar y el materno en segundo. Los maternos van desapareciendo en cada generación. En el caso de Agaete han desaparecido algunos o disminuyendo su frecuencia, como Nieves, vinculado a Nuestra Señora de las Nieves que se recoge desde el siglo XVI. Candelaria, también por su advocación. En vías de extinción está Arbelo. Desapareció el apellido Palmé, que se puede decir que es propio de Agaete. En el libro se verá su origen, que se trata de un señor proveniente de La Palma que era conocido en el pueblo como el ‘Palmé’ y eso pasa a sus descendientes como apellido. Hay una historia muy curiosa de principios del siglo XX sobre la fortuna de un matrimonio procedente de Agaete que emigra a Cuba y los dos mueren sin descendientes. Se hace una llamada en Agaete para que se presenten familiares para reclamar su fortuna, la herencia que le pudiese tocar. Y se solicitan entonces muchos cambios en el Obispado para anteponer el apellido Palmé en su genealogía. El apellido Cubas también ha ido desapareciendo, y Lorenzo y Diepa.

¿Y de los apellidos aborígenes no quedó nada?

Los aborígenes fueron bautizados con apellidos en su gran mayoría castellanos. Por ejemplo, uno como Lugo, que se ha pensado falsamente que procede del Adelantado Alonso Fernández de Lugo, procede en realidad de aborígenes bautizados. También representativo es Hernández, de Fernando Guanarteme. Los descendientes directos y sobrinos o primos toman Hernández. Otro muy propio de Agaete es Sánchez, a través de un familiar de Fernando Guanarteme, que era Hernán Sánchez de Bentidagua, que fue alcalde real de Agaete en los primeros momentos de la colonización. Por tanto, muchos apellidos que se pensaban que eran castellanos o europeos tienen ascendencia aborigen, como Bermúdez.

Humedades y hojas perdidas

¿Hay algún tema que le llamara especialmente la atención durante la investigación?

El mayor desafío fue que los libros 2 y 3 de matrimonios de la parroquia de la Concepción están perdidos o desaparecidos físicamente desde finales del siglo XX. Abarcan casi un siglo, desde 1655 hasta 1750. Para cubrir ese vacío tuve que hacer una reconstrucción utilizando fuentes complementarias como libros de defunciones, bautismos, protocolos notariales y dispensas matrimoniales. Gracias a ese trabajo cruzado y otros previos se pudieron recuperar 356 asientos matrimoniales. Y en el libro primero, que es el más antiguo, está roto o bien con humedades, u hojas que no existen, se han tenido que reconstruir matrimonios con otras fuentes. Me llama también la atención que a nivel de matrimonio hay más de 300 contrayentes hijos de madres solteras, en una sociedad tan cerrada e influenciada por la religión. Tenemos documentado casos de Expósitos o Santana, que son niños depositados en las cunas, y que ayudan a entender la realidad social de mujeres y niños de esos siglos.

¿No quedaban estigmatizados?

Sí. Cuando eran madres solteras, los niños cogían los apellidos maternos. Había ciertos estigmas. Pero, en mi opinión por la vinculación con el puerto de Las Nieves, abierta con Europa por la exportación de azúcar de los ingenios, hizo que Agaete fuera un pueblo con sus peros más abierto que los de su entorno. Un detalle, de los apellidos estudiados aproximadamente el 10% de los contrayentes provenían de fuera del municipio. De la Península hay de Cádiz, Soria o Cataluña, y de Tenerife, El Hierro, Fuerteventura y algunos otros como de La Habana, Uruguay y Francia, lo que muestra que hubo un gran flujo exterior.