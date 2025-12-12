Recibimiento a la Lucía Sueca y a la Lucía Canaria en el Cabildo

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, recibió este viernes en la sede del Gobierno de la isla a la sueca de ascendencia portuguesa Juliana Correa y a la canaria Lucía González tras su coronación como Lucías de 2025, en línea con una tradición de más de seis décadas y que es un símbolo de los vínculos entre la comunidad escandinava y la sociedad grancanaria. Con anterioridad, ambas visitaron también los ayuntamientos de Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana. Las dos Lucías recibieron un detalle por parte del Cabildo y visitaron también el salón de plenos, donde tuvo lugar la sesión de fotos de recuerdo.