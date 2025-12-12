Recibimiento a la Lucía Sueca y a la Lucía Canaria en el Cabildo

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, recibió este viernes en la sede del Gobierno de la isla a la sueca de ascendencia portuguesa Juliana Correa y a la canaria Lucía González tras su coronación como Lucías de 2025, en línea con una tradición de más de seis décadas y que es un símbolo de los vínculos entre la comunidad escandinava y la sociedad grancanaria. Con anterioridad, ambas visitaron también los ayuntamientos de Santa Lucía de Tirajana y San Bartolomé de Tirajana. Las dos Lucías recibieron un detalle por parte del Cabildo y visitaron también el salón de plenos, donde tuvo lugar la sesión de fotos de recuerdo.

