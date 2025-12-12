¿Qué secreto esconde la Casa de la Navidad de Valleseco?

Un año más —y ya son cinco— abre sus puertas la Casa de la Navidad de Valleseco, una de las atracciones familiares más esperadas de Gran Canaria y un escenario que esconde un precioso secreto que únicamente puede descubrirse tras completar el recorrido. La propuesta, consolidada como una referencia insular desde su primera edición en 2020, vuelve a envolver al municipio en un ambiente de ilusión que atrae a cientos de familias cada diciembre. La apertura oficial contó con la presencia del alcalde, José Luis Rodríguez Quintana, miembros del Gobierno municipal, el párroco de la localidad, integrantes de Protección Civil y un público numeroso que quiso ser el primero en conocer la ambientación de este año.

Un recorrido inmersivo en pleno corazón de Valleseco

Ubicada en el Casino de Valleseco, la Casa de la Navidad propone un trayecto inmersivo en el que elfos, pajes y criaturas mágicas se encargan de preparar los regalos que llegarán a las familias tanto en la noche del 24 de diciembre como en la víspera del 6 de enero. La escenografía, cuidada al detalle, combina tradición, innovación y fantasía, y este año incorpora temáticas inspiradas en universos tan reconocidos como Cars o los superhéroes. Como colofón, el recorrido culmina en la llamativa Sala del Frío, un espacio concebido para intensificar la sensación de magia invernal.

El itinerario conserva también el ya tradicional rinconcito de los Reyes Magos, donde Sus Majestades descansan, escuchan a pequeños y mayores y recogen sus peticiones. Porque a pesar de los avances tecnológicos, más del 72 % de las familias españolas mantiene la tradición de entregar cartas y deseos en actividades organizadas por ayuntamientos o entidades locales, lo que convierte este tipo de espacios en un punto clave para preservar la ilusión infantil.

Interpretación teatral

La edición 2024-2025 incorpora nuevamente la participación artística de la compañía DhoyTeatro, dirigida por Iván Álamo. Su elenco aporta dinamismo, sensibilidad interpretativa y una narrativa escénica integrada en cada espacio temático. Esta compañía, con una trayectoria destacada en teatro educativo y social en Canarias, convierte cada visita en una experiencia envolvente y emocional, donde la historia se construye a través de la interacción continua entre personajes y público.

Casa de la Navidad de Valleseco, 2025 / Radio Valleseco

Un elenco protagónico que está conformado, en esta ocasión por: María Quintana, Fran Sosa, Paula García y Ragüel Santa Ana

Vecinos protagonistas en un proyecto colectivo

Uno de los rasgos más distintivos de la Casa de la Navidad es el papel protagonista que adoptan los vecinos de Valleseco. Este año, varios integrantes del grupo de teatro de la Universidad Popular —también bajo la dirección de Iván Álamo— serán responsables de acompañar a los escolares que visitarán el espacio los días 17 y 18 de diciembre. Ellos serán quienes revelen, al final del recorrido, el sorprendente secreto que esconde esta edición.

La participación comunitaria no solo refuerza el arraigo del proyecto, sino que responde a una tendencia creciente en Europa: el auge de las actividades culturales cocreadas entre instituciones y ciudadanía. Según datos del Eurobarómetro sobre cultura local, casi el 61 % de los europeos valora especialmente las iniciativas culturales impulsadas con la colaboración de vecinos y asociaciones.

“Un planteamiento renovado cada año”

Durante la inauguración, el alcalde José Luis Rodríguez Quintana señaló que esta iniciativa “marca simbólicamente la llegada del invierno al municipio” y quiso destacar el papel del voluntariado —en especial el de Carlos y Epi— y de la Concejalía de Solidaridad en la construcción de cada edición. También subrayó el trabajo de coordinación realizado por Inmaculada Herrera, cuya dedicación permite renovar cada año el concepto y sorprender a las familias con nuevas propuestas estéticas y narrativas.

La demanda creciente confirma el éxito de la iniciativa: “La Casa de la Navidad es ya un auténtico referente en toda la isla. Las entradas se agotan en pocas horas y la expectación crece cada año”, afirmó Rodríguez Quintana.

Un proyecto nacido en 2020 para no perder la magia

La primera edición de esta atracción nació en diciembre de 2020, en plena pandemia, con el objetivo de mantener viva la ilusión navideña en un año marcado por la incertidumbre. Diseñada por la entonces Teniente de Alcaldesa, Inma Herrera Marrero, la propuesta se realizó inicialmente en el Club de Mayores, con todas las medidas de seguridad sanitarias exigidas en aquel momento.

Casa de la Navidad de Valleseco, 2025 / Radio Valleseco

La iniciativa no solo permitió ofrecer una actividad segura y emocionalmente necesaria, sino que también reflejó una tendencia que observó toda España: la búsqueda de experiencias navideñas adaptadas y significativas. Y con ello, nació el germen de la actual Casa de la Navidad, que se afianza cada año con su puesta en escena e implicación vecinal en el proyecto.

Por su parte, Epi Pérez García, uno de los impulsores del proyecto, expresó durante la inauguración que el objetivo principal sigue siendo “llevar ilusión a todas las personas, grandes y pequeños, y especialmente a las niñas y niños del municipio y de toda la isla”. Añadió además: “Ojalá esta ‘locura’ por vivir la Navidad se contagie y podamos disfrutar unas fiestas cargadas de magia, ilusión y mucha empatía, a la hora de ser mejores personas y más humanos”.

La importancia de los espacios inmersivos en la Navidad actual

Las casas temáticas navideñas como la de Valleseco se han convertido en un auténtico fenómeno cultural en Europa. Estudios recientes del Observatorio Europeo del Turismo Familiar indican que las experiencias inmersivas —que combinan interacción, ambientación envolvente y participación teatral— aumentan en un 40 % el grado de satisfacción de las familias respecto a actividades tradicionales.

Además, el uso de mundos fantásticos, personajes interactivos y narrativas progresivas potencia la implicación emocional de los visitantes, especialmente de los niños, tal como señala un informe del European Network of Children and Youth Research.

Un secreto que solo conoce quien termina el recorrido

Con todo el esfuerzo colectivo, la creatividad artística y la ambientación minuciosa, la Casa de la Navidad vuelve a presentarse como un espacio imprescindible para vivir estas fechas de forma diferente. Pero, más allá de la magia visible, sigue habiendo un elemento que despierta la curiosidad de cientos de familias: el secreto final.

Ese enigma —que forma parte ya de la tradición de este rincón navideño— solo se revela a quienes completan el recorrido de principio a fin. Una recompensa simbólica que convierte la experiencia en algo único, íntimo y compartible.

Por todo esto, ¿quién no se anima a recorrer los pasillos, escuchar las historias y descubrir qué se esconde realmente en la Casa de la Navidad de Valleseco? La sorpresa aguarda al final… y solo los visitantes podrán desvelarla.