¿Qué hacer este fin de semana en Gran Canaria?

El mes de diciembre continúa en Gran Canaria con un fin de semana cargado de planes navideños aderezados con ferias gastronómicas, exposiciones y actuaciones musicales y teatrales.

El casco histórico de San Isidro se convertirá el sábado 13 de diciembre en el escenario de un Belén Viviente Canario, donde se narrará en distintas escenas el nacimiento de Jesús, con el acompañamiento musical de la agrupación ‘Amasijo’ y el grupo de baile de El Álamo. La recreación comenzará a las 20:30 con un solo pase de acceso libre y se facilitarán guaguas gratis, con salida desde Teror (club de mayores) a las 19:45 y vuelta a las 23:00 horas, con parada en el cruce de Arbejales.

El Teatro Juan Ramón Jiménez acoge hoy a las 20:30 el concierto especial de Navidad de Taburiente y Non Trubada. Ya mañana, entre las 10.00 y las 14.00 horas, el mismo espacio celebra la gran recogida solidaria de juguetes. A las 19:30, Lomo Magullo inaugurará su tradicional Belén Artesanal, ubicado frente al frontis de la Iglesia de Las Nieves. Por otro lado, la plaza de San Gregorio de Telde será escenario el domingo de 9.00 a 15.00 horas de la Feria de la Naranja donde diez fincas locales exhibirán y venderán su producción. Ese mismo día, el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez acoge a las 18.00 horas una sesión de cine inclusivo con la proyección de Flow, un mundo que salvar para menores y adultos con diversidad funcional.

La Sala de exposiciones La Caldereta exhibe hasta el día 11 de enero la exposición ‘Distancia de pertenecer’, de la creadora Irene Hidalgo. La muestra, compuesta por pinturas y fotografías, gira en torno a la idea de pertenencia. Se puede visitar de martes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y 17:30 a 19:30 horas, así como el sábado, de 9:00 a 14:00 horas.

La iniciativa Ingeniarte por Navidad combina este fin de semana actividades para familias, música en directo, artesanía y pasacalles en un recorrido por diferentes escenarios como la Plaza de La Candelaria, la Plazoleta de San Blas, la Casa de los Ponce o el Parque Francisco Tarajano. Dentro de la programación, Olga Cerpa y Mestisay presentan en la Plaza de La Candelaria de Ingenio mañana a las 21:00 horas su espectáculo titulado ‘Vereda Tropical’ junto al más de medio centenar de músicos pertenecientes a la banda de la Sociedad Musical de la Villa de Ingenio.

La Plaza Pérez Galdós de Arguineguín acoge el domingo de 09.00 a 17.00 horas la X Feria del Aguacate de Mogán en la que 16 agricultores venderán unos 5.000 kilos de aguacate de 22 variedades y 2.500 kilos de naranja y otros frutos. La feria incluye una zona gastronómica que contará con 10 expositores, y además habrá puestos de artesanías y otros productos elaborados como mermeladas, quesos, repostería, vino, aloe y miel.

La Gran Canaria Big Band revivirá el legado de Benny Moré, una de las figuras más destacadas de la música cubana, mañana sábado 13 de diciembre a las 19:30 en el Teatro Auditorio. La orquesta, formada por veinte de los músicos más prestigiosos del panorama isleño, ofrecerá un concierto tributo al afamado cantante cubano.

La calle Capitán Quesada y el entorno de las Casas Consistoriales acogen hasta el 4 de enero la XXVII edición de la Semana de Flores inaugurada ayer. Nueve mil plantas componen las alegorías inspiradas en Los Cuentos de Las Mil y una Noches. Para hoy, el Centro Cultural Guaires presenta a las 21:00 horas el espectáculo ‘Tributo a Carlos Rivera’ en la voz de Elías Uche mientras que mañana a las 18:00 será el turno de ‘Cuentos para salvar la Navidad’. Los más pequeños tienen una cita con la ilusión las mañanas del sábado 13 y domingo 14 con la Cabalgata Infantil de los Pajes de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente, que recorrerán diferentes barrios. El programa incluye en la Iglesia de Santiago Apóstol el Concierto Extraordinario de Navidad a cargo de la Banda Municipal de Música hoy a las 20:00 horas y el Concierto Súbito Koral el domingo a la misma hora.

La Casa-Museo Tomás Morales organiza el taller infantil ‘El abanico inglés’ mañana de 10:00 a 13:00 horas. La iniciativa, a cargo de la técnica del museo Yurena Villaplana Alonso, acompaña a la exposición ‘Tengo la mirada donde una araña teje’. La actividad está dirigida a niños y niñas de entre 6 y 12 años y propone un acercamiento lúdico y creativo a la figura de Alonso Quesada. La actividad es gratuita, pero las plazas son limitadas y requieren inscripción previa.

Dentro del progama dedicado a la Navidad, mañana visita la plaza de La Alameda de La Aldea Arístides Moreno y la 101 Brass Band, a las 20.00 horas. El domingo, desde las 19.00 horas, gala y concierto de Navidad en el Centro de Educación Musical Isidro Rodríguez y el Centro de Cultura respectivamente.

La Casa Fantasía de la Navidad está hasta mañana en el Castillo del Romeral, de 16.00 a 20.00 horas, con entradas a 1 euro. Mientras, el Centro Cultural de Maspalomas acoge hoy, a las 16.00 horas, el espectáculo infantil ‘El zapatero real’. Las entradas tienen un precio de 5 euros. También se puede visitar de forma gratuita el Parque Sur, convertido en estas fechas en el Parque de la Navidad, con más de 100 estructuras lumínicas.

El pueblo celebra las fiestas de Santa Lucía y Los Labradores. Hoy, a las 21.15 horas, tiene lugar la llegada de los peregrinos a la plaza y el recibimiento de La Luz a Santa Lucía con repique de campanas. A las 21.30 horas Aníbal & La Jalada ameniza una velada que continúa a las 22.45 con parranda y enyesque de productos de Santa Lucía. A las 24.00 horas, los voladores y la Noche de la Luz. Mañana se celebra el Día de Santa Lucía, con el tradicional encuentro de Las Lucías sueca y canaria y conciertos a partir de las 19.00 horas. El domingo se celebra el Día del Haragán, con su juicio popular.

El Teatro Hespérides ofrece hoy, a las 18.00 horas, la función del payaso Chincheta, con el espectáculo ‘35 años con la nariz muy colorada’. Mañana, a las 19.00 horas, el mismo escenario acoge ‘Unos Duendes muy muy de Guía’, a cargo de la AF Lairaga del Norte. El domingo, de 10.00 a 16.00 horas, exposición de coches Hakomoro en el Pabellón Municipal, y a las 19.00 horas, en la Iglesia matriz de Santa María de Guía Sula, concierto de Navidad de la Banda Municipal.

El Centro Locero de La Atalaya acoge hoy el I Seminario Patrimonio Diverso de Medianías y Cumbre de Gran Canaria. Mañana, el Yacimiento Arqueológico de El Tejar celebra, a las 11.00 horas, la presentación y puesta en valor de una de sus pintaderas, Tasaute, en un acto abierto al público. La jornada ofrece la oportunidad de «embarrarse las manos» y bailar tajaraste al ritmo de Tambor de Cabra.

El Centro Cultural acoge hoy, a las 19.00 horas, la proyección de la película ‘Benito Pérez Buñuel’, dentro del ciclo itinerante ‘Predicar Galdós’, con proyecciones en honor a la docente e investigadora Yolanda Arencibia.