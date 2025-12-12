LA PROVINCIA sortea 10 entradas dobles para la fiesta “Fin de Año a lo Bestia” en Casa Fataga

Si despedir el año por todo lo alto es ya una tradición en Gran Canaria, en 2026 la celebración promete ser aún más desatada. La Provincia pone en marcha un sorteo exclusivo de 10 entradas dobles para asistir a Fin de Año a lo Bestia, la gran fiesta que tendrá lugar en la madrugada del 1 de enero, desde la 01:00 h hasta las 06:00 h, en el icónico espacio de Casa Fataga, en pleno Parque Santa Catalina.

El sorteo, disponible para todos los lectores a través de nuestro portal, se resolverá el 29 de diciembre, permitiendo a los ganadores asegurar su planazo de bienvenida al nuevo año sin tener que pasar por taquilla. Una oportunidad perfecta para quienes buscan música, alegría y un ambiente vibrante para comenzar el 2026.

Una Nochevieja “a lo Bestia”

El evento, que ya circula como uno de los más llamativos de la agenda festiva en la capital, ofrecerá DJs invitados, regalos, sorpresas y una puesta en escena repleta de luces, ambientación temática y un ritmo que no dará tregua hasta el amanecer. Todo envuelto en la estética dorada y festiva que caracteriza a esta edición, donde el objetivo es que el público viva una experiencia totalmente inmersiva.

La magia de No Dejes de Soñar

Detrás de esta fiesta está la productora canaria No Dejes de Soñar, conocida por transformar cada evento en un espectáculo sensorial, como el Tardeo a lo Bestia, La Verbena – Edición Halloween, entre otros. Su sello combina creatividad, tecnología y una capacidad única para generar atmósferas llenas de energía. En esta ocasión han preparado una propuesta pensada para quienes desean arrancar el año “con buen pie”… y con mucha música. La productora continúa consolidándose como uno de los motores culturales del ocio nocturno insular, cuidando cada detalle para que la experiencia sea inolvidable.

¿Cómo participar en el sorteo?

Los lectores podrán registrarse desde hoy. Participar es rápido, gratuito y sencillo. Solo tienes que seguir los pasos a seguir:

Estar registrado en LA PROVINCIA: Si aún no lo estás, regístrate ahora mismo, es gratis y únete a nuestra comunidad. Asegúrate de tener tus datos actualizados: Tu correo electrónico y número de móvil deben estar al día en tu perfil de usuario. Rellena el formulario y… ¡Ya estarás participando en el sorteo!

¿Cuándo se conocerán los ganadores?

El lunes 29 de diciembre se celebrará el sorteo oficial de las 10 entradas dobles. Ese mismo día, La Provincia se pondrá en contacto con los ganadores a través de los datos registrados en su perfil de usuario.

Para garantizar la correcta comunicación, se recomienda revisar y actualizar la información personal en la sección 'Mi cuenta' antes de la fecha del sorteo.

Porque celebrar siempre sabe mejor cuando es en compañía… y si es a lo Bestia, mucho mejor. ¡No dejes pasar la oportunidad de vivir una gran noche! 🍾