Las tartas de queso más famosas de Gran Canaria llegan al Mercado de Santa Catalina con una gran novedad

El auge por las tartas de queso sigue en creciendo, y en Gran Canaria hay un nombre que destaca en la isla. Say Cheese by Néstor Pérez se trata de una pastelería que ha convertido la tarta de queso en un placer gastronómico para el paladar.

Sus tartas son cremosas, intensas y con sabores que no dejan indiferente a sus clientes, sus elaboraciones han ganado fama gracias a combinaciones que van desde lo clásico hasta lo innovador.

Say Cheese llega al Mercado Navideño de Santa Catalina

Durante estas fiestas, las mejores tartas de queso de Gran Canaria se pueden encontrar en el Mercado Navideño de Santa Catalina, uno de los putos más concurridos en Las Palmas de Gran Canaria durante la Navidad.

Además, llegan con una gran novedad, el lanzamiento de tarta sabor Raffaello, una edición especial que aporta un toque navideño entre sus elaboraciones.

Sabores para todos los gustos

Say Cheese by Néstor Pérez aterriza en el mercado navideño de Santa Catalina con un nuevo sabor exclusivo que pretende enamorar a todo el que lo pruebe. Además, cuenta con sus sabores de siempre que no fallan:

Clásica

Lotus

Happy Hippo

Pistacho

Ferrero

Turrón

Gofio

Mango y maracuyá

Además, sus porciones individuales se venden por 5 euros cada una y las tartas medianas a 12 euros.

Horario y ubicación

Las famosas tartas de queso cuenta con un establecimiento en la Calle Abián, 4, Marpequeña (Telde). En Navidad, también se encuentra en el mercado de Santa Catalina para que sus tartas de queso lleguen a todos los clientes posibles.

En el mercado de Santa Catalina abre los lunes y viernes en horario de 10:00 a 13:00 horas y de 16:00 a 21:00 horas. Los martes, miércoles y jueves, el recinto permanece abierto solo por la tarde, de 16:00 a 21:00 horas. Los sábados, el mercado puede visitarse de 11:00 a 21:00 horas, mientras que los domingos el horario se reduce hasta las 18:00 horas.

Los días 25 de diciembre y 1 de enero, el Mercado Navideño abre de 16:00 a 21:00 horas, mientras que los días 24 y 31 de diciembre permanecerá cerrado.

Horario de las atracciones

Las atracciones abren de lunes a jueves de 16:30 a 21:30 horas, mientras que los viernes amplían su horario hasta las 23:00 horas. Los sábados ofrecen al público un horario de 11:00 a 23:00, y los domingos hasta las 21:30 horas.