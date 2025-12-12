Tejeda vuelve a colocarse en el mapa nacional, esta vez como uno de los dos finalistas del prestigioso concurso “Juntos Brillamos Más” de Ferrero Rocher, una iniciativa que elige al pueblo que recibirá la icónica iluminación dorada navideña que cada año capta la atención de toda España.

Tejeda brilla más que nunca y necesita tu voto para iluminarse con Ferrero Rocher / LP/DLP

Con su belleza única, su casco histórico lleno de encanto y el impresionante paisaje que lo rodea, Tejeda ha conquistado a miles de personas que ya se han volcado con su candidatura. Ahora, más que nunca, necesita el empujón final para lograr que el nombre de Tejeda resplandezca en todo el país estas Navidades.

Quedar finalista supone un reconocimiento enorme, pero ganar significaría mucho más: un impacto directo en el turismo, un impulso para la economía local y, sobre todo, un momento histórico para los vecinos, que sueñan con ver su municipio iluminado con el brillo dorado que ya han disfrutado algunos de los pueblos más emblemáticos de España.

Municipio de Tejeda / Islas Canarias

La votación está abierta y cada voto es decisivo. Tejeda compite mano a mano con la localidad extremeña de Fuente del Maestre, por lo que el apoyo de Canarias será clave para que nuestro pueblo llegue a lo más alto.

Se puede votar en el siguiente enlace:

https://www.ferrerorocher.com/es/es/xp/navidaddeoro/votar/

Desde ya, Tejeda invita a todos —residentes, visitantes y amantes de la isla— a participar y a apoyar esta oportunidad única. Un simple voto puede marcar la diferencia y llevar a uno de los pueblos más bellos de España a brillar como nunca antes.