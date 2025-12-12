Temporal sobre el Archipiélago: los pueblos cancelan los actos navideños y los espectáculos por la borrasca 'Emilia'

Los ayuntamientos han activado sus planes de emergencia municipal y suspendiendo casi todo el programa de actos festivos para este fin de semana por motivos de seguridad ante la situación de alerta por lluvias y vientos decretada por Emergencias del Gobierno de Canarias por la llegada de la borrasca ‘Emilia’. Esta es la situación de los pueblos para estos dos días.

El Ayuntamiento ha clausurado los espacios públicos como parques, zonas recreativas, instalaciones deportivas, culturales y sociales. El belén solidario de Teror permanece cerrado hasta el levantamiento de la alerta. Y el belén viviente del barrio de San Isidro queda cancelado estas fiestas. El domingo se suspenderá el Mercadillo. Las actividades navideñas previstas en El Hoyo, El Hornillo, El Álamo, El Faro y Arbejales quedan aplazadas.

Se decreta el cierre el sábado de parques infantiles, la Ciudad Deportiva Venancio Monzón, campos de fútbol, pabellones deportivos, el Área Recreativa Huertas del Rey, los museos municipales y todas las actividades programadas para este fin de semana, incluidas las navideñas. La medida afecta a las cabalgatas de los pajes de los Reyes Magos, previstas para el sábado y domingo. Por su parte, la obra ‘Cuentos para salvar la Navidad’ se reprograma al 23 de diciembre a las 19.00 horas en el Centro Cultural Guaires.

Todos los eventos previstos para hoy sábado en el municipio quedan anulados y se cerrarán las instalaciones deportivas municipales, los parques y las áreas recreativas. El Mercado de Guía abre hoy sábado y el domingo, con sus actividades, salvo el showcooking del chef Daniel Castro Espinar. Y quedan aplazados los talleres infantiles previstos en los barrios y la representación del belén viviente de La Atalaya del sábado. La exposición de coches Hakomoro, que iba a celebrarse este domingo en la explanada del pabellón municipal, se traslada al domingo 21. En cambio, el Concierto de Navidad de la Banda Municipal Ciudad de Guía se mantiene este domingo 14 en la iglesia a las 19.00 horas.

Santa Lucía de Tirajana

El sábado se cierran las instalaciones municipales, las playas, áreas de baño y recreativas y se suspenderán todas las actividades programadas, incluidas las previstas en centros deportivos y culturales y los actos de las fiestas patronales, que el municipio celebra hoy día 13. Este domingo se reanudarán las actividades previstas. Por su parte, la misa-procesión del Día de Santa Lucía se celebrará el sábado 20 de diciembre a las 12 horas.

El Ayuntamiento deja pendiente actos como la inauguración del nacimiento canario del Espacio Cultural Jesús Arencibia, los talleres infantiles y los espectáculos lumínicos. También la recogida solidaria de juguetes, la cita ‘Música en el corazón de Vegueta’, el concierto dedicado a la magia de Potter de la Banda Sinfónica Municipal y las sesiones de Dj en Santa Catalina. El concierto navideño de la Banda Sinfónica Municipal se celebrará el miércoles 17, a las 20:30 horas.

La capital anula toda la actividad promovida por el Ayuntamiento, tanto al aire libre como en espacios cerrados, incluida la programación de navideña. También se ha decretado el cierre de los parques vallados, parques infantiles, pipicanes, huertos urbanos, quioscos municipales, así como el acceso a El Confital y a las dependencias del Manuel Lois. Del mismo modo, se suspenden las autorizaciones de montaje de terrazas en el paseo de Las Canteras y en las calles que dan acceso al mismo. Quedan igualmente sin efecto temporal las autorizaciones a las escuelas de surf para realizar actividades en la playa, el acceso a Los Muellitos, y se suspende el aparcamiento y la instalación de terrazas en la calle San Bernardo, además del cierre de la calle Álamo, en el entorno del ficus de la ermita de San Nicolás.

Quedan aplazados todos los eventos municipales programados para este fin de semana. Esta decisión se toma con carácter preventivo, para priorizar la seguridad, según el Ayuntamiento.

Telde aplaza una semana la Feria de la Naranja. Se pospondrá al domingo 21 de diciembre, de 09.00 a 15.00 horas.

El Ayuntamiento cierra el Polideportivo Municipal e instalaciones deportivas públicas, y se cancelan las actividades en instalaciones municipales tanto en interior como exterior. Se ha procedido al cierre de barrancos, parques infantiles y zonas arboladas, de la avenida marítima, playas y muelle, y queda prohibido el baño por el temporal costero.

La décima Feria del Aguacate de Mogán se mantiene este domingo 14 de diciembre, a las 09.00 horas en la carpa permanente de la plaza Pérez Galdós, Arguineguín. El resto se aplaza.

Una resolución de la Alcaldía suspende todos los espectáculos públicos, recreativos y de ocio, actividades culturales, deportivas o similares, en espacios abiertos con independencia de que sea un organizador público o privado.

Quedan suspendidas todas las actividades al aire libre, así como las previstas en instalaciones y espacios municipales.

Villa de Moya

Suspendidos todos los actos previstos para el fin de semana (sábado y domingo) y se cierran las instalaciones municipales hasta nuevo aviso.

El mercadillo navideño del domingo se pospone hasta nuevo aviso.

Cerradas de todas las instalaciones municipales al aire libre: parques, áreas recreativas, canchas deportivas de barrios, campos de fútbol, entre otras. A su vez, quedan anuladas las actividades y espectáculos públicos al aire libre y en instalaciones temporales. La medida se extiende a las instalaciones cubiertas, excepto de aquellas destinadas a servicios esenciales, y se anulan todas las actividades. También se procedió al cierre del acceso al dique sur y bandera roja en la Playa de El Burrero.

Cultura anula su programación del sábado, así como las lúdicas y deportivas impulsadas en la isla por la Corporación insular. Por tanto, la red de museos insulares y los centros culturales permanecerán con las puertas echadas.

El Ayuntamiento canceló los eventos programados al aire libre para este sábado. Entre ellas, la excursión de mayores a Valleseco-Fontanales, el Campamento Familiar en El Garañón, y la visita al Yacimiento de El Tejar. Se mantiene, no obstante, el Encuentro de Villancicos en la iglesia.

El municipio ha suspendido todas las actividades municipales previstas hasta el domingo. De esta forma, se aplaza a otras fechas por determinar las rutas de belenes y villancicos y verbenas navideñas del Piquillo, La Solana, La Lechuza, Las Lagunetas, Lomo Carbonero y Utiaca.

El Ayuntamiento suspendió todos los actos públicos previstos hasta el domingo, 14 de diciembre, a las 23:59 horas, por iguales motivos que el resto de Corporaciones.

El pueblo suspende por las alertas la actividad prevista para el sábado en el barrio de El Juncal, que incluía el encendido navideño y el belén viviente. Será trasladada para el siguiente sábado 20 de diciembre a las 20 horas.

El Ayuntamiento cancela las actividades al aire libre desde este sábado, dejando de prestarse los servicios de hamacas, sombrillas y quioscos. También echa el cierre el mercadillo municipal del sábado.