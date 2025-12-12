El último esclavo de Gran Canaria

España tiene el dudoso honor de haber sido el último país europeo en abolir por completo la esclavitud en sus colonias ultramarinas. Esta abolición se produjo en dos etapas: primero en Puerto Rico, durante la primavera de 1873, y más tarde en Cuba, el 7 de octubre de 1886, cuando el rey Alfonso XII sancionó una ley que proclamaba con orgullo «la gloria de haber borrado para siempre de las leyes y dominios españoles el estado de esclavitud conservado por causas diferentes en las hermosas provincias de la isla de Cuba».

En la península, así como en las islas Baleares y Canarias, la esclavitud se abolió el 8 de marzo de 1837, en medio de intensas disputas políticas, cuando la Gaceta de Madrid publicó el ‘Dictamen de la Comisión de Legislación sobre la abolición de la esclavitud’. Sin embargo, como suele ocurrir con los grandes cambios, entre la ley y la realidad transcurrieron muchos años. En las islas, la esclavitud no desapareció de inmediato. Pasaron décadas antes de que las últimas personas sometidas a esta condición fueran finalmente liberadas. Uno de los últimos casos documentados ocurrió en Gran Canaria, a comienzos de 1862: Juan, un niño de apenas cuatro años, nacido en La Habana.

Durante siglos, era habitual ver en los pueblos de la isla un gran número de personas esclavizadas caminando por sus calles y paisajes. Hombres, mujeres y niños fueron arrancados de África o traídos desde las colonias españolas, para ser sometidos al trabajo forzado en las islas, o para ser vendidos en el comercio de la trata con destino a América. Muchos vivieron y convivieron en estas tierras, dejaron descendencia y, una vez liberados, se integraron con las gentes de aquellas localidades.

El tráfico de esclavos en Canarias se remonta a los tiempos de la conquista castellana. «Desde el mismo momento en que los europeos tocaron sus costas», señala el profesor Manuel Lobo, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuya obra ha arrojado luz sobre la historia de este grupo silenciado durante siglos. Así, nuestra primera industria insular, -el negocio del azúcar, codiciado en toda Europa-, se levantó sobre los cimientos de la esclavitud.

Desde la costa Occidental, desde Berbería y más allá, llegaron hombres y mujeres -blancos y negros- que pasaron a formar parte de una ‘materia prima’ considerada indispensable para explotar las nuevas tierras, recién descubiertas. Poseer esclavos no solo implicaba tener mano de obra disponible, sino un signo de distinción social para aquella sociedad.

Aunque el tráfico de seres humanos comenzó a decaer a partir del siglo XVIII, la esclavitud siguió siendo una realidad palpable en España hasta su abolición legal en 1837. Aun así, se permitió su continuidad en los territorios de ultramar, como Cuba y Puerto Rico. A partir de aquel año, el simple hecho de pisar territorio peninsular debía bastar para que cualquier persona esclavizada en América obtuviera su libertad.

Juan nació en 1857 en la pequeña villa de Guanabacoa, en el corazón de la provincia de La Habana. Desde el primer aliento, fue esclavo. Porque su madre, Serafina, pertenecía como propiedad a un indiano grancanario afincado en aquella región de Cuba. Tres años después, las autoridades cubanas acordaron que cualquier esclavizado que viajara con su amo a suelo español obtendría automáticamente su libertad.

Dos años después de nacer, fue separado de su madre y trasladado a Las Palmas por orden de su dueño: Sebastián García Rivero (1782-1862), un indiano natural de San Lorenzo que había hecho fortuna en Cuba. Como tantos otros isleños, Sebastián cruzó el Atlántico en busca de una vida mejor. Algunos, como él, regresaban con personas convertidas en propiedad.

Al final de su vida, Sebastián quiso establecerse definitivamente en Gran Canaria, donde deseaba morir y ser enterrado. Había contraído matrimonio en La Habana con María Timoteo Morales, con quien tuvo dos hijas. Sin embargo, llevaba cuarenta años separado de ella. Sebastián dejó cuantiosas cantidades por cobrar, que sumaban 17.573 pesos. Lo que no se menciona en esos documentos es que una amiga suya partió desde Cuba con el pequeño hijo de su esclava.

La lectura de su testamento revela que, en Gran Canaria, Sebastián había logrado reunir una notable cantidad de bienes. Destacaba una hacienda en Tenoya, valorada en 9330 pesos. También tenía propiedades en San José y la calle Cano, donde convivía con Francisca Tonoia Melián, y varios sirvientes, lo que refleja una vida acomodada.

Todo esto lo dejó por escrito Sebastián en su testamento, redactado el 4 de febrero de 1862. En ese mismo documento dejó constancia de una declaración: «Declaro también tener un esclavo que traje de La Habana llamado Juan… declarándolo desde luego libre, así como a su madre Serafina». Esta libertad fue una fórmula legal envuelta en condiciones.

Para ello, Sebastián dejó a doña Francisca la quinta parte de todos sus bienes. Lo justificó «por el mucho amor que le profeso…». En el mismo documento, también dejó constancia de que todos los bienes ya pertenecían a doña Francisca, como también lo era «una mulatica», Antonia Melián, de 9 años, que vivía en la misma casa según el padrón de 1862.

Antes de morir, Sebastián dejó una última instrucción: prohibió expresamente que se realizara un inventario de sus bienes. Nombró como albaceas testamentarios a tres vecinos. A ellos encomendó la venta en pública subasta de todos sus bienes, para que el dinero fuese entregado a sus hijas, establecidas en La Habana.

Una de las cláusulas del indiano declara tener en su casa al niño esclavo. A la derecha, la ermita de Nuestra Señora de la Encarnación de Tenoya, jurisdicción de San Lorenzo, a la que el testador donó una campana.

Y así, entre bienes, voluntades y deudas, fue cerrando su testamento. No lo firmó, pues declaró no saber hacerlo. Murió poco tiempo después. ¿Cuántos esclavos más como ese niño vivieron en Gran Canaria? Es difícil pensar que su caso fuera único.

La actual Calle Cano, a la altura del 38, donde estaba la casa del indiano con su esclavo cubano. A la derecha, ficha del Padrón de Habitantes de Las Palmas de Gran Canaria con los ocho moradores en esa vivienda, apenas dos meses antes de que Sebastián realizara su testamento. / La Provincia

Una muestra de que el caso de Juan no fue el último esclavo en territorio español fue el Real Decreto del Ministerio de Ultramar en 1866: «Todo individuo de color… se reputará emancipado y libre al pisar el territorio de la península y de sus islas adyacentes».

La repetición de esta norma sugiere que la ley seguía sin cumplirse. Que hubo más casos como el de Juan. Que en la España del siglo XIX, incluso donde la esclavitud estaba oficialmente abolida, seguían existiendo vidas marcadas por la servidumbre y el silencio.

Otra historia que merece mención es la de Rosalía Gómez (1801–1874), la última esclava documentada en Tenerife. Fue liberada en 1841, a pesar de que la ley abolicionista se había publicado en 1837. Trabajó como jornalera y sirvienta hasta su muerte.

Su historia fue rescatada por el cronista oficial de Vilaflor de Chasna, Nelson Díaz Frías, en su obra Rosalía Gómez (1801–1874). La última esclava de la isla de Tenerife (2020). Su vida fue marcada por el esfuerzo, el mestizaje y la transición hacia la libertad.

También en tiempos más recientes se han documentado casos de personas marcadas por la esclavitud. Uno fue el de Mesaud Embarek Fulani Hafad, nacido en Dajla (Sahara Occidental), en 1949. Fue vendido de niño por su propia familia y terminó en Fuerteventura.

El nombre de Juan García, como tantos otros, se disolvió en el tiempo. Aquel niño fue, probablemente, el último esclavo de Gran Canaria, y uno de los últimos en territorio español. Su existencia fue un anacronismo histórico, un eco tardío de un mundo que se resistía a desaparecer.