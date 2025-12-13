Más de 1.200 rayos impactan en Canarias por la borrasca Emilia, que deja nieve, viento extremo y numerosas incidencias
La AEMET registra una reactivación de la actividad eléctrica al norte del archipiélago, mientras continúan las lluvias, el fuerte oleaje y los efectos del viento, con más de 1.130 incidentes atendidos hasta el momento
Canarias ha vivido una jornada meteorológicamente intensa con la reactivación de la actividad convectiva asociada a la borrasca Emilia, que sigue afectando al archipiélago. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en solo cuatro horas se han registrado 1.237 rayos, especialmente en el entorno del norte de Tenerife y el norte y oeste de Gran Canaria, donde se concentra la mayor parte de la tormenta eléctrica.
El último mapa de rayos publicado por la AEMET a las 18:20 horas del 12 de diciembre muestra una elevada densidad de descargas eléctricas en estas zonas. Los rayos más recientes, caídos en los últimos 5 minutos, aparecen señalados en color negro, mientras que los más antiguos (hasta 4 horas) se representan en tonos amarillos, naranjas y rojos. La mayor concentración se localiza al norte del archipiélago, coincidiendo con el giro ciclónico de la borrasca.
Desde que comenzó a sentirse el impacto de Emilia, los servicios de emergencia han atendido al menos 1.130 incidencias, la mayoría relacionadas con el fuerte viento, aunque afortunadamente sin daños personales graves.
Las islas más afectadas
- Gran Canaria: Ha sido la más perjudicada con 680 incidentes, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, donde el Ayuntamiento coordinó 257 intervenciones relacionadas con caídas de ramas, árboles, farolas, placas solares y otros objetos. También se reportaron incidentes en Telde, Gáldar e Ingenio, incluyendo inundaciones y daños por oleaje.
- Tenerife: Se contabilizaron al menos 340 incidentes, la mayoría en el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, y de forma más puntual en municipios del norte. La racha de viento más intensa se midió en Izaña, con 147 km/h, y en el Parque Nacional del Teide se registraron temperaturas de -3 ºC y hasta medio metro de nieve, dejando una estampa invernal inusual para estas fechas.
- Lanzarote: Se reportaron cerca de 50 incidencias, muchas de ellas en Arrecife y Tías, también con problemas de acumulación de agua.
- Fuerteventura: Se vivieron momentos de tensión en Puerto del Rosario, donde varias viviendas sufrieron inundaciones, y dos personas tuvieron que ser rescatadas tras quedar atrapadas en el cauce de un barranco.
- La Gomera: El Cabildo ha informado de una decena de incidentes menores, como caída de ramas, piedras y cableado. Además, se notificaron problemas de suministro eléctrico en Valle Gran Rey, similares a los reportados en Agaete, en Gran Canaria.
Alerta por oleaje y cierre de zonas costeras
Una de las situaciones más preocupantes ha sido el fuerte oleaje, especialmente durante la pleamar entre las 20:40 y las 21:20 horas, lo que ha llevado al cierre preventivo de playas y piscinas naturales en varias islas. Esta medida busca evitar tragedias, especialmente tras el reciente fallecimiento de cinco personas arrastradas por el mar el fin de semana anterior (cuatro en Tenerife y una en Lanzarote).
En zonas costeras como El Agujero, Los Dos Roques y Caleta de Arriba, en el municipio de Gáldar (Gran Canaria), varias viviendas se han visto afectadas por el agua. En Caleta de Arriba, una persona mayor tuvo que ser desalojada, y el Ayuntamiento ha recomendado la evacuación de viviendas en primera línea. Además, se ha ofrecido alojamiento temporal en un pabellón deportivo municipal para quienes lo necesiten.
Recomendaciones de seguridad ante la tormenta
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112 Canarias) ha reiterado la importancia de seguir las recomendaciones oficiales, especialmente ante la persistencia de lluvias intensas, rayos y oleaje durante el resto del día.
Entre las recomendaciones destacadas:
- No refugiarse bajo árboles durante tormentas eléctricas, ya que la madera mojada puede conducir electricidad.
- Evitar circular por barrancos o zonas inundables, como quedó demostrado en el rescate de Puerto del Rosario.
- No acercarse a la costa en zonas afectadas por el oleaje, especialmente durante las pleamares.
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
- Gran Canaria registra hasta el mediodía de este viernes las mayores lluvias del archipiélago por la borrasca Emilia
- El Cabildo suspende todas sus actividades y cierra carreteras ante la llegada de la borrasca
- Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
- Detenido un abogado por maltrato a su pareja en el sur de Gran Canaria
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria
- Tres jóvenes amenazan de muerte y acosan a una menor en Gran Canaria: «Hasta que te vea enterrada no voy a parar»