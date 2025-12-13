Más de 1.200 rayos impactan en Canarias por la borrasca Emilia, que deja nieve, viento extremo y numerosas incidencias

Canarias ha vivido una jornada meteorológicamente intensa con la reactivación de la actividad convectiva asociada a la borrasca Emilia, que sigue afectando al archipiélago. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en solo cuatro horas se han registrado 1.237 rayos, especialmente en el entorno del norte de Tenerife y el norte y oeste de Gran Canaria, donde se concentra la mayor parte de la tormenta eléctrica.

El último mapa de rayos publicado por la AEMET a las 18:20 horas del 12 de diciembre muestra una elevada densidad de descargas eléctricas en estas zonas. Los rayos más recientes, caídos en los últimos 5 minutos, aparecen señalados en color negro, mientras que los más antiguos (hasta 4 horas) se representan en tonos amarillos, naranjas y rojos. La mayor concentración se localiza al norte del archipiélago, coincidiendo con el giro ciclónico de la borrasca.

Como estaba previsto, comienza de nuevo a reactivarse la actividad convectiva al norte de las islas. Estos son los rayos detectados durante las últimas cuatro horas. En color rojo los caídos en los últimos 20 minutos. En color negro, en los últimos 5 minutos. pic.twitter.com/bDH2bEkef1 — AEMET Canarias (@AEMET_Canarias) December 13, 2025

Desde que comenzó a sentirse el impacto de Emilia, los servicios de emergencia han atendido al menos 1.130 incidencias, la mayoría relacionadas con el fuerte viento, aunque afortunadamente sin daños personales graves.

Desprendimiento en una carretera de Valsequillo, este sábado, por la borrasca Emilia / La Provincia

Las islas más afectadas

Gran Canaria : Ha sido la más perjudicada con 680 incidentes , especialmente en Las Palmas de Gran Canaria , donde el Ayuntamiento coordinó 257 intervenciones relacionadas con caídas de ramas, árboles, farolas, placas solares y otros objetos. También se reportaron incidentes en Telde , Gáldar e Ingenio , incluyendo inundaciones y daños por oleaje .

: Ha sido la más perjudicada con , especialmente en , donde el Ayuntamiento coordinó 257 intervenciones relacionadas con caídas de ramas, árboles, farolas, placas solares y otros objetos. También se reportaron incidentes en , e , incluyendo . Tenerife : Se contabilizaron al menos 340 incidentes , la mayoría en el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna , y de forma más puntual en municipios del norte. La racha de viento más intensa se midió en Izaña , con 147 km/h , y en el Parque Nacional del Teide se registraron temperaturas de -3 ºC y hasta medio metro de nieve , dejando una estampa invernal inusual para estas fechas.

: Se contabilizaron al menos , la mayoría en el de y , y de forma más puntual en municipios del norte. La racha de viento más intensa se midió en , con , y en el se registraron y hasta , dejando una estampa invernal inusual para estas fechas. Lanzarote : Se reportaron cerca de 50 incidencias , muchas de ellas en Arrecife y Tías , también con problemas de acumulación de agua.

: Se reportaron cerca de , muchas de ellas en y , también con problemas de acumulación de agua. Fuerteventura : Se vivieron momentos de tensión en Puerto del Rosario , donde varias viviendas sufrieron inundaciones , y dos personas tuvieron que ser rescatadas tras quedar atrapadas en el cauce de un barranco .

: Se vivieron momentos de tensión en , donde varias viviendas sufrieron , y dos personas tuvieron que ser . La Gomera: El Cabildo ha informado de una decena de incidentes menores, como caída de ramas, piedras y cableado. Además, se notificaron problemas de suministro eléctrico en Valle Gran Rey, similares a los reportados en Agaete, en Gran Canaria.

Coche atrapado en una inundación en Puerto Lajas, en Puerto del Rosario (Fuerteventura), este sábado, por la borrasca Claudia / Álvaro Sanz

Alerta por oleaje y cierre de zonas costeras

Una de las situaciones más preocupantes ha sido el fuerte oleaje, especialmente durante la pleamar entre las 20:40 y las 21:20 horas, lo que ha llevado al cierre preventivo de playas y piscinas naturales en varias islas. Esta medida busca evitar tragedias, especialmente tras el reciente fallecimiento de cinco personas arrastradas por el mar el fin de semana anterior (cuatro en Tenerife y una en Lanzarote).

La Provincia

En zonas costeras como El Agujero, Los Dos Roques y Caleta de Arriba, en el municipio de Gáldar (Gran Canaria), varias viviendas se han visto afectadas por el agua. En Caleta de Arriba, una persona mayor tuvo que ser desalojada, y el Ayuntamiento ha recomendado la evacuación de viviendas en primera línea. Además, se ha ofrecido alojamiento temporal en un pabellón deportivo municipal para quienes lo necesiten.

Recomendaciones de seguridad ante la tormenta

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (112 Canarias) ha reiterado la importancia de seguir las recomendaciones oficiales, especialmente ante la persistencia de lluvias intensas, rayos y oleaje durante el resto del día.

Entre las recomendaciones destacadas: