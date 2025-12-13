La Aemet alerta del temporal de la borrasca ‘Emilia’ en Canarias: tormentas, granizo, nieve y rachas de 90 km/h este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) detalla que la borrasca ‘Emilia’ dejará este sábado un episodio de inestabilidad marcado por tormentas, chubascos fuertes y granizo en varias islas, acompañado de un descenso de temperaturas y viento de componente norte con rachas muy fuertes que podrán alcanzar o superar los 90 km/h en vertientes este, oeste y zonas altas . En Tenerife, las cumbres registrarán nevadas que podrían acumular hasta cinco centímetros. En el mar, el temporal será significativo, con fuerza 5 a 7 arreciando a 6-8 y mar gruesa o muy gruesa, además de mar de fondo del noroeste que aumentará hasta los 4–6 metros.

Las precipitaciones más intensas se esperan durante la madrugada y primeras horas del día, con tendencia a remitir progresivamente por la tarde. Las temperaturas mínimas tendrán pocos cambios o un ligero descenso, mientras que las máximas bajarán en la mayoría de las islas. El viento se mantendrá fuerte durante buena parte de la jornada, perdiendo intensidad al final del día.

LANZAROTE — Mañana muy inestable con chubascos intensos

La primera mitad del día traerá chubascos fuertes, acompañados de tormenta y granizo. El ambiente tenderá a mejorar por la tarde, con más claros y viento menos intenso.

Arrecife: 12 / 19 °C

FUERTEVENTURA — Chubascos fuertes y ambiente variable

La mañana será la parte más complicada, con precipitaciones intensas y granizo puntual. El tiempo irá estabilizándose hacia la tarde, dejando un ambiente más manejable.

Puerto del Rosario: 12 / 19 °C

GRAN CANARIA — Tormentas en el norte y nieve en cumbres

El norte y las medianías estarán expuestas a chubascos fuertes y granizo, mientras que en cumbres se formará un episodio de nieve. El viento intenso marcará la jornada, sobre todo en vertientes expuestas.

Las Palmas: 16 / 20 °C

Buenas tardes



Durante las primeras horas del día hemos tenido algunas 🌧️ y algo de viento.

Las 🌧️ están asociadas al paso de un frente que ha dio cruzando el archipiélago, de oeste a este.

Y por el norte ya se aprecia los inicios de la #BorrascaEmilia@tenerife_meteo

+👇 pic.twitter.com/rzBD4giV2J — Isaki64 (@isaki64) December 12, 2025

TENERIFE — Lluvias muy activas y nieve en zonas altas

El norte y el área metropolitana recibirán los chubascos más fuertes, con posibilidad de tormenta y granizo. En el Teide y cumbres centrales, las nevadas dejarán acumulaciones moderadas.

Santa Cruz: 15 / 21 °C

LA GOMERA — Chubascos de mañana y ambiente más tranquilo después

El norte concentrará los episodios de lluvia más destacados, con tormenta y algo de granizo. La tarde será más estable, aunque el viento seguirá soplando con fuerza en zonas altas.

San Sebastián: 14 / 19 °C

LA PALMA — Chubascos fuertes en el norte y nordeste

Las vertientes expuestas al flujo del norte recibirán los chubascos más intensos del día, con granizo puntual. La tarde traerá una ligera mejora, aunque el viento continuará notable.

Santa Cruz de La Palma: 15 / 18 °C

EL HIERRO — Lluvias débiles que pueden ganar intensidad al final

El día comenzará con precipitaciones débiles, pero podrán ser moderadas a últimas horas. El viento seguirá siendo un factor a tener en cuenta en áreas altas y expuestas.

Valverde: 12 / 14 °C