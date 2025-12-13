Antonio Luis Perera: «Los Scouts tuvieron una clandestinidad en la dictadura»

Los Scouts en Telde cumplen 60 años. ¿Cómo ha sido esta trayectoria?

Ha sido como una montaña rusa. Hemos tenido momentos altos y otros bajos. Actualmente, al tener sede propia nos ha permitido aumentar el número de socios y además reforzar el sentimiento de pertenencia. El problema, y que creo que lo compartimos con otras entidades que también trabajan con voluntariado, es que hay mucha oferta y es difícil mantener a a jóvenes que quieran educar a otros jóvenes, pero vamos saliendo.

¿Cómo recibió Scouts Telde - Grupo Wañak la noticia de que eran galardonados con la Medalla al Mérito Social de la ciudad de Telde?

Para mí fue una sorpresa y a la vez una alegría. Era un reconocimiento a la asociación después de tantos años y de tanta gente que ha dedicado su tiempo y su voluntariado durante estas seis décadas. Esto es como quien planta un árbol y lo va regando durante estos 60 años. Han sido muchos niños, niñas, jóvenes, monitores, voluntariado, que han puesto una gotita durante todos estos años y que da un fruto a la organización. Es un reconocimiento que creo que nos merecíamos. Estamos muy agradecidos con el Ayuntamiento y también con todas las personas que han pasado por este grupo, además con todos los padres y madres con sus hijos e hijas que han hecho posible que lleguemos hasta aquí.

¿Cuál ha sido la aportación de su colectivo a la sociedad de Telde?

La aportación del grupo de Scouts a la ciudadanía de Telde creo que es la educación en valores para hacer mejores ciudadanos. Nosotros aquí, como le explicamos a las familias, no enseñamos matemáticas ni lengua ni nada, aquí simplemente compartimos el vivir en valores, en el respeto, sensibilizar sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente, todo para construir un mundo mejor, que ese es casi el eslogan de los scouts.

¿Tiene constancia de cuándo llegaron los Scouts a Canarias?

Se habla de 1912 y se creó en 1907. Hay fotos en blanco y negro que se ven desfilando en el parque Santa Catalina por la colonia inglesa que había aquí. Además su fundador, Robert Baden-Powell, estuvo aquí en las islas y sobre todo en Tenerife. Hay desfiles de los Scouts con su bandera y el fundador en Tenerife. En esa isla están los grupos 6 y 7. Nosotros somos el 130 de más de 300 a nivel nacional, y nos creamos en 1965 en San Gregorio.

Creo que también tuvieron a nivel nacional una etapa oscura con la llegada de la dictadura, que muchas personas desconocen.

Sí. Durante la dictadura se fundó la Organización Juvenil Española (OJE) y se compartió espacio con ellos, pero más tarde los Scouts tuvieron una clandestinidad en ese periodo, por eso no evolucionó tanto en España mientras sí lo hacía en el resto del mundo. A partir de 1970 e incluso un poco antes resurgió y hasta la fecha. El nuestro, como dije se fundó en 1965, cumplimos 60 años, pero creo que los Scouts de Vegueta cumplieron 65 años y el grupo Bentayga, que se fundó en 1956, 69 años. En Gran Canaria hay siete grupos y el Tenerife seis.

¿Hay una parte romántica en ser Scouts? Lo digo por la visión que tenemos de este movimiento en las películas.

Bueno, no somos los chicos que venden galletitas de puerta en puerta, como aparecen en la mayoría de películas americanas. Alguna vez te vendrá alguien vendiendo un boleto para recaudar dinero para una actividad o en un puesto. Siempre le hablamos a los niños de crear sus propias empresas para que vean lo que cuesta lo hacen. Tenemos en 2027 el campamento mundial en Polonia y nosotros iremos, entonces los niños y niñas están haciendo, con la colaboración de sus padres, venta de pulseras, cestas o lo que quieran en su entorno familiar o de amistades para ir recaudando con el objetivo de asistir. Que vean que no son solo papá o mamá los que pagan, sino que logren conseguir su dinerito, aunque sean 10. 20 o 30 euros que se ganan con su esfuerzo, para que vean y sepan que todo cuesta.