La borrasca Emilia deja más de un centenar de incidencias en Gran Canaria y obliga a extremar las precauciones

La borrasca Emilia ha marcado la jornada de la madrugada y también en lo que va de mañana de este sábado, 13 de diciembre, en Gran Canaria, donde las autoridades insulares mantienen activas las recomendaciones de autoprotección ante la combinación de lluvia, viento y fuerte oleaje.

Según el balance ofrecido a primera hora de hoy por el director técnico del Plan Insular de Protección Civil (PEIN), Carlos Velázquez, hasta las 9.00 horas de este sábado se han contabilizado 104 incidencias, ninguna de ellas de carácter grave.

Balance de incidencias y situación general

La mayoría de los avisos registrados están relacionados con cierres de carreteras, pequeñas inundaciones y la caída de árboles, especialmente palmeras, como consecuencia de las rachas de viento. A pesar del número de incidencias, desde el PEIN se subraya que la situación es, por el momento, de relativa tranquilidad, sin daños personales ni emergencias de gran envergadura.

Las lluvias han sido persistentes durante la noche, con especial intensidad en zonas como Soto en Cumbre, donde se han acumulado importantes cantidades de agua que se suman a las precipitaciones del día anterior en áreas de medianías.

Viento y oleaje: los fenómenos más adversos

El viento está afectando a toda la isla, con mayor incidencia en la zona norte, mientras que el oleaje se presenta como el factor más preocupante en estos momentos. Por este motivo, las autoridades insisten en que la población evite acercarse a la costa, ya que el estado del mar puede generar situaciones de riesgo.

Desde Protección Civil se recuerda que estos episodios pueden provocar desprendimientos, golpes de mar inesperados y dificultades para la intervención de los servicios de emergencia.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, el Cabildo de Gran Canaria y el PEIN recomiendan permanecer en casa siempre que sea posible y limitar al máximo los desplazamientos innecesarios. La cumbre central de la isla permanece cerrada de forma preventiva, y se solicita expresamente que no se intente acceder a estas zonas hasta que finalice el episodio meteorológico, para evitar retenciones y facilitar el movimiento de medios de emergencia si fuera necesario.

Mientras dure la borrasca Emilia, la recomendación principal es clara: prudencia, atención a los avisos oficiales y colaboración ciudadana para reducir riesgos en una jornada marcada por fenómenos meteorológicos adversos.