La borrasca Emilia viste de nieve la cumbre de Gran Canaria y se cierran los accesos

La borrasca Emilia ha dejado este sábado un manto blanco en la cumbre de Gran Canaria, que se ha cubierto de nieve dejando una preciosa imagen.

La isla de Gran Canaria está desde la noche del ayer viernes en prealerta por nieves. La población debe abstenerse de subir a la cumbre grancanaria porque los accesos están cerrados por nieve y granizo, por lo que el Cabildo insta a la población a que no intenten subir para evitar "retenciones y problemas innecesarios".

Además, en la isla hay algunas vías insulares afectadas por caída de árboles debido a los fuertes vientos.

Más de 100 incidencias en Gran Canaria

Según el balance ofrecido a primera hora de hoy por el director técnico del Plan Insular de Protección Civil (PEIN), Carlos Velázquez, hasta las 9.00 horas de este sábado se han contabilizado 104 incidencias, ninguna de ellas de carácter grave.

La mayoría de los avisos registrados están relacionados con cierres de carreteras, pequeñas inundaciones y la caída de árboles, especialmente palmeras, como consecuencia de las rachas de viento.

A pesar del número de incidencias, desde el PEIN se subraya que la situación es, por el momento, de relativa tranquilidad, sin daños personales ni emergencias de gran envergadura.

Habrá ampliación.