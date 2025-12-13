Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Desalojos en Gáldar por la fuerza de la borrasca Emilia

El Agujero, Los Dos Roques y Caleta de Arriba se han visto afectados por el mal estado de la mar

Oleaje en Gáldar

Oleaje en Gáldar

La Provincia

La Provincia

La Provincia

El Ayuntamiento de Gáldar (Gran Canaria) ha recomendado el desalojo de viviendas en la franja litoral de El Agujero, Los Dos Roques y Caleta de Arriba, núcleos del municipio aque se han visto afectados por el mal estado de la mar que afecta a las islas desde este viernes con motivo del paso de la borrasca 'Emilia', informa E. P.

En paralelo, el consistorio grancanario ha pedido igualmente a los propietarios con segundas viviendas en la franja litoral del municipio que no se acerquen a la zona durante el día de hoy.

Realojo de vecinos

Mientras los servicios de emergencias municipales han trabajado, asimismo, en el desalojo de vecinos residentes en estas zonas, el consistorio continúa valorando la situación del resto de barrios.

Por todo ello, el Ayuntamiento ha procedido a habilitar la residencia escolar para acoger a las personas que tienen su primera residencia en estas zonas y no tienen alternativas de alojamiento. De este modo, según ha puntualizado, si alguna persona necesita esta alternativa, puede llamar al 828 150 000.

