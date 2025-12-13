“La visita a la nieve debe esperar”: Federico Grillo advierte del peligro de ir a la cumbre de Gran Canaria durante el temporal

La llegada de la borrasca Emilia ha llevado al Cabildo de Gran Canaria a reforzar las advertencias a la ciudadanía ante el intento de acceder a la cumbre, donde la nieve, el viento fuerte y las bajas temperaturas están creando un escenario de alto riesgo.

Desde la tarde del 13 de diciembre, las carreteras de acceso a la cumbre han sido cerradas por el Servicio de Carreteras, aunque sin vigilancia continua, lo que ha provocado que algunas personas estén desoyendo las restricciones. Así lo ha advertido Federico Grillo, director técnico de Emergencias del Cabildo, quien ha hecho un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. “Se están viendo numerosos vehículos no preparados circulando por la zona de nieve, especialmente en el Pico de Las Nieves, lo que supone un riesgo grave tanto para los ocupantes como para los equipos de rescate”, ha explicado.

El Cabildo ha insistido en que las medidas impuestas no buscan prohibir por capricho, sino evitar situaciones de peligro que pueden derivar en accidentes y comprometer los recursos de emergencia, ya de por sí saturados en otros puntos de la isla.

Actualmente, la situación en las zonas altas se caracteriza por:

Presencia de nieve en calzadas y márgenes

Fuertes rachas de viento

Temperaturas extremadamente bajas

Condiciones de escasa visibilidad

Riesgo de hipotermia y accidentes de tráfico

Estas condiciones, según Emergencias, pueden empeorar aún más durante la noche, haciendo inviable cualquier actuación rápida en caso de accidente o extravío.

Riesgo real de accidentes y saturación de los equipos de rescate

Uno de los principales temores de los servicios de emergencia es que el acceso imprudente de particulares obligue a movilizar recursos que en estos momentos se requieren en otros puntos de la isla. Grillo ha recalcado que los equipos de rescate están ya comprometidos en varias zonas debido a las inclemencias del tiempo, y que cualquier incidente evitable en la cumbre puede desviar medios humanos y técnicos fundamentales. “Si se produce un accidente de noche en estas condiciones, el operativo de rescate es mucho más complejo, y puede poner en peligro tanto a los afectados como al personal interviniente”, señaló Grillo.

Desprendimiento en una carretera de Valsequillo, este sábado, por la borrasca Emilia / La Provincia

Vehículos no aptos y conductas temerarias

Otro de los factores que incrementan el riesgo es el uso de vehículos sin preparación adecuada para la conducción sobre nieve o en entornos de alta montaña. Neumáticos inapropiados, ausencia de cadenas o desconocimiento del terreno hacen que muchas de estas excursiones se conviertan en situaciones potencialmente peligrosas.

El Cabildo lamenta que, pese a las advertencias, sigue habiendo personas que acceden con vehículos inapropiados y que no respetan las restricciones de tráfico. Esta actitud, aseguran, pone en riesgo no solo su integridad física, sino también la de quienes intentan ayudarlos en caso de emergencia.

Emergencias ha indicado que, si la evolución meteorológica lo permite, a partir del viernes 14 de diciembre podría retomarse el acceso a las zonas altas, siempre y cuando las carreteras estén despejadas y las condiciones sean seguras.

El Cabildo de Gran Canaria cuenta con equipos quitanieves y técnicos de Carreteras que ya trabajan en despejar los accesos y garantizar una visita segura para los ciudadanos, pero ha insistido en que esto no será posible mientras persistan las condiciones adversas.

“La visita a la nieve debe hacerse con garantías, en un entorno seguro, con carreteras abiertas y tras el paso del temporal. Solo así se podrá disfrutar sin exponer la vida de nadie”, subrayó el director de Emergencias.

El paso de la borrasca Emilia por el municipio de Telde (13/12/2025) / La Provincia

Recordatorio de normas básicas en episodios de nieve y frío extremo

Para evitar situaciones de riesgo, el Cabildo recomienda seguir unas pautas básicas de autoprotección durante episodios de frío y nieve en la cumbre: