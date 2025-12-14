El Cabildo de Gran Canaria abrirá varias vías para acceder a la cumbre y pide extremar la precaución

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha señalado este domingo que se está trabajando "intensamente" para dejar despejada varias vías que acceden a la cumbre, donde ha nevado, si bien ha avisado de que se pueden producir riesgos para las personas por el paso de la borrasca Emilia.

En concreto, se abrirán la Gran Canaria 15 --la carretera del centro--, la Gran Canaria 600 que va de Ayacata a Cueva Grande y la Gran Canaria 150 que va de Cruz de los Llanos, pasa por la Cruz de Tejeda y después continúa hacia los Pinos de Gáldar.

A este respecto, el consejero insular de Medio Ambiente, Raúl García Brink, matizó en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, que "hay más dificultades para abrir la 130, que va de Cruz de los Llanos a Cazadores", debido a que hay placas de hielo, por lo que "habrá cortes, no se podrá pasar tanto por Los Marteles, la Cadera de los Marteles como por Cruz de los Llanos", ya que habrá que esperar a que desaparezcan esas placas de hielo.

Brink puntualizó que la carretera 134 "también quedará cerrada de momento, la que pasa por el centro de la cumbre".

"Se van a producir muchas colas"

Si bien, el presidente grancanaria, Antonio Morales, resaltó que se va a hacer "lo posible para que todo esté perfecto pero es inevitable" que se puedan producir riesgos para las personas que accedan a la cumbre, ya que pueden "seguir cayendo ramas, piedras por deslizamiento de ladera, ya que está la tierra muy mojada".

Por ello, desde el Cabildo de Gran Canaria se hace un llamamiento a que se extreme la precaución y quienes decidan subir a la cumbre lo hagan con los "depósitos llenos, con el abrigo adecuado, con la precaución necesaria, con paciencia" porque, indican, se "van a producir muchas colas".

Gran Canaria, apuntan, ha registrado más de 1.000 incidencias en el paso de la borrasca Emilia, de ahí que se ha agradecido el trabajo del personal de mantenimiento, los servicios de protección civil, de emergencia, que "han estado atentos" para solucionarla lo que ocurría y que "no" haya habido que lamentar "desgracias personales".

De todos modos, subrayan que seguir teniendo "muchísima precaución" porque aunque "ha pasado lo peor de la borrasca todavía siguen existiendo riesgos" y quedarán aún algunos días de episodios de lluvia, pero que matizó "no serán tan intensas" como las vividas hasta ahora.