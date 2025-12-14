Cae un criadero clandestino de servales africanos en Gran Canaria en plena operación antidroga

En el marco de una operación contra el narcotráfico en España, la Guardia Civil ha sacado a la luz una trama mucho más compleja de lo que parecía a simple vista. Cinco ejemplares de Sérval Africano, una especie exótica protegida, fueron localizados en una finca de Las Palmas de Gran Canaria, donde se estaba llevando a cabo una cría clandestina sin permisos.

La actuación, llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), se desarrolló en el contexto de la operación “Lazos de Sangre”, destinada a desmantelar una red criminal con ramificaciones en varias provincias españolas. Sin embargo, durante una inspección rutinaria en una propiedad privada, los agentes hallaron algo más que sustancias ilícitas: un recinto cerrado con malla metálica, de aproximadamente 50 metros cuadrados, donde vivía una pareja de servales adultos y tres crías de unos cuatro meses.

Una especie protegida que no puede mantenerse como mascota

El Sérval Africano (Leptailurus serval) es un felino salvaje originario del África subsahariana. De cuerpo esbelto, largas patas y orejas prominentes, destaca por su pelaje moteado que recuerda al del leopardo, lo que ha alimentado su demanda como mascota exótica en mercados ilegales. Pero su naturaleza silvestre y comportamiento impredecible hacen que su tenencia esté prohibida en España salvo con autorizaciones excepcionales bajo el Convenio CITES, que regula el comercio internacional de especies amenazadas.

En este caso, los animales fueron introducidos en las islas sin los certificados legales, lo que constituye una infracción grave contra la normativa ambiental y de protección de la biodiversidad. Según informaron fuentes oficiales, uno de los ejemplares se encontraba preñado, lo que evidencia que la cría era activa y organizada, y no un hecho casual.

Aunque la operación comenzó por delitos relacionados con el narcotráfico, las pesquisas han derivado hacia un posible tráfico de fauna exótica. Las tres personas investigadas —cuyas identidades no han trascendido— se enfrentan a cargos por delitos contra la flora y fauna silvestre, según el Código Penal español. Las penas podrían incluir multas, inhabilitación y hasta prisión, dependiendo del grado de implicación y reincidencia.