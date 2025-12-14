Diez años de sabor de Mogán: el aguacate seduce en su feria de invierno

La plaza Pérez Galdós de Arguineguín se convirtió este domingo 14 de diciembre en un vibrante y colorido escaparate de los mejores productos de la tierra con la celebración de la 10ª Feria del Aguacate de Mogán. La edición del décimo aniversario, organizada por el Ayuntamiento de Mogán con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y Cajasiete, revalidó su éxito con gran afluencia de público y una completa jornada de sabor, música y tradición que se prolongó hasta pasadas las 17:00 horas.

Desde las 9:00 de la mañana, residentes y turistas acudieron para disfrutar del reconocido "oro verde moganero". Los 16 puestos de agricultores y agricultoras participantes pusieron a la venta más de 5.000 kilos de aguacate, principalmente de las variedades ‘Fuerte’ y ‘Pinkerton’, y un precio de salida de 4 euros el kilo. Mogán, que cultiva hasta 22 variedades en unas 40 hectáreas de terreno, volvió a demostrar por qué su producción agrícola es una de las más valoradas del Archipiélago.

La oferta agrícola se completó con 3.000 kilos de mango, 4.000 kilos de naranjas y otros frutos locales como las marandinas, las pitayas o las papayas, que también tuvieron una excelente acogida entre el público. Se sumaron además hortalizas, como calabazas y piñas. Bajo la carpa permanente se distribuyeron los puestos de agricultores y otros 9 dedicados a productos elaborados como miel, quesos, repostería, mermeladas o aloe, mientras que alrededor de la plaza una decena de stands de artesanía atrajeron a cientos de curiosos.

La zona gastronómica, con 18 expositores, fue otro de los espacios más concurridos del evento, donde el aguacate y los productos de kilómetro cero fueron protagonistas en forma de tapas, pinchos y dulces. La ampliación del horario permitió a las personas asistentes disfrutar de esta área hasta bien entrada la tarde en un ambiente festivo garantizado por las actuaciones de la Parranda El Mejunje, Araguaney, Mariachi Peléon con Yamiley Cruz y Paco Guedes.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, y el concejal de Agricultura, Neftalí Sabina, agradecieron la colaboración del Cabildo de Gran Canaria y Cajasiete, representado en la Feria por José Luis Díaz. Ambos destacaron que esta décima edición consolida aún más este evento como un referente insular que potencia el producto local y el trabajo del sector primario, además de felicitar a agricultores, artesanos y restauradores por su trabajo y el éxito de esta edición tan especial, que una vez más puso en valor la calidad y el sabor del aguacate y otros productos de la tierra cultivados en Mogán.

“El tiempo nos ha acompañado”, dijo Bueno, haciendo referencia a la Borrasca Emilia que pasó con fuerza por el Archipiélago el viernes y sábado pero que hoy domingo ha remitido en el municipio, permitiendo la celebración de la Feria, tal y como estaba previsto.

Este evento, junto a la Feria del Mango y Aguacate que tiene lugar en verano, permite la venta directa de los agricultores a los consumidores. “Es una oportunidad para que grancanarios y turistas puedan ver en directo el manjar que es nuestro aguacate, así como el resto de la oferta que producimos en Mogán”, apuntó, manifestando que los precios del “oro verde” son “razonables”. “Se paga la dignidad y el agricultor”, recalcó.

Programación especial

En el marco de la celebración del 10º aniversario de la Feria del Aguacate de Mogán, se celebraron a lo largo de la semana varias actividades. Así, el martes 9 de diciembre tuvo lugar un curso gratuito sobre poda e injerto de aguacate y mango, impartido por Miguel Ángel Rodríguez Marrero en una finca del Barranco de Arguineguín. El miércoles día 10 se ofreció una charla gratuita sobre el riego del aguacate, a cargo de Carlos Álvarez Acosta y, finalmente, el jueves 11 de diciembre, tuvo lugar el reconocimiento a agricultores y agricultoras moganeras.