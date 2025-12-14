El grupo Seaside afronta la crisis de alojamiento en Gran Canaria con 15 viviendas para sus empleados

Los empresarios turísticos del sur de Gran Canaria están empezando a sentir los efectos de la crisis de vivienda en la isla, un problema que ha hecho que grupos hoteleros como Seaside, propiedad del empresario alemán Theo Gerlach, desarrollen proyectos urbanísticos para la construcción de alojamientos para sus empleados ante los primeros síntomas de no poder cubrir todos los puestos de trabajo que ofrecen debido a la crisis habitacional.

Para conseguirlo, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana aprobó en el pleno del pasado 30 de octubre la modificación del planeamiento urbanístico en el polígono T-4 de El Tablero que permitirá a la compañía transformar los locales de un edificio de su propiedad en la zona en 15 viviendas para sus empleados una vez presente el proyecto tras la fase de estudio en la que se encuentra. La intención es ofrecerlas en modalidad de alquiler, un movimiento que sería la primera acción de este tipo que realiza Seaside a nivel internacional, una compañía que cuenta con hoteles en Canarias, Alemania y Maldivas. Desde el Consistorio, el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alejandro Marichal, asume que «el problema de la vivienda lo es también de la administración, por supuesto, pero el sector privado debe plantearse soluciones de este tipo al respecto».

Vecindario y El Tablero ya no absorben la mano de obra

Las dificultades para encontrar vivienda se hacen patentes en Vecindario y El Tablero, que tras convertirse en núcleos residenciales para la mayoría de trabajadores del Sur, ya no son capaces de absorber toda la mano de obra que se necesita. Entre ambos sitios apenas suman diez espacios disponibles para alquilar, un dato que justifica los miedos de la industria. Ante esa voz de alarma, los grupos turísticos se han lanzado a la búsqueda de suelo en el sur de la isla en zonas como El Tablero, Sonneland y Lomo de Maspalomas, donde hay solares urbanizables, y en el entorno de Arguineguín en el vecino municipio de Mogán. Este movimiento en Gran Canaria busca anticiparse a lo que ya está sucediendo en Lanzarote, donde el sector admite que el problema alojativo es más acuciante.

«Hay un problema para encontrar vivienda en Gran Canaria y queremos anticiparnos a lo que ya estamos viendo en Lanzarote», desvelan fuentes internas de Seaside. En la isla conejera, el grupo hotelero se encuentra en proceso de rehabilitar el Seaside Los Jameos, un hotel de cuatro estrellas donde están detectando que sus trabajadores están teniendo problemas para encontrar vivienda. «Tras la operación de El Tablero, ahora estamos centrados en la búsqueda de suelo en Lanzarote para seguir construyendo alojamientos para nuestros empleados», indican las fuentes. «Esperamos que sea un problema que se resuelva en los próximos años, pero por parte de todos, no sólo de los empresarios, sino también por las administraciones, que deben hacer un esfuerzo por solventar esto», demandan desde el grupo.

El grupo ya advertía en enero de 2020, antes de la pandemia, de la carencia de oferta residencial cuando se planteó por primera vez ofrecer viviendas a sus empleados. En aquel entonces nace la iniciativa que, tras cinco años, abre la puerta a transformar los bajos del Residencial Seaside en más alojamientos. «Ahora tenemos que valorar la mejor manera de optimizar el proyecto», remiten desde la empresa.

Implicación de las administraciones

Su dueño, Theo Gerlach, advertía en una entrevista concedida a este periódico este verano que había que plantearse mejorar el modelo turístico de Canarias: «Es muy importante que no solo seamos los hoteleros quienes busquemos soluciones para los principales problemas, como puede ser el de la vivienda de los empleados, como estamos haciendo en el grupo Seaside, sino que todas las administraciones públicas se impliquen de verdad para ayudar a asegurar que los trabajadores puedan acceder a una vivienda digna y asequible en precio».

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana admiten que la dificultad alojativa en el sur de la isla es «un mal endémico en todo el tejido empresarial, no sólo turístico», indica Alejandro Marichal. «No son sólo trabajadores de hoteles, hay cafeterías que están cerrando a las cinco de la tarde al no poder cubrir un segundo turno, por ejemplo», señala. En ese sentido, Marichal recuerda que en los años 70, en plena explosión del sector turístico, las empresas colaboraban de manera más directa con sus trabajadores. «Por aquel entonces, los grupos hoteleros compraban viviendas para ofrecérselas a precios asequibles a sus empleados, incluso los propios hoteles habilitaban habitaciones para ellos y si no, ponían transporte de empresa para ir y venir de otros núcleos urbanos», enumera. «Todo eso se ha eliminado con el tiempo hasta hoy», incide el responsable público.

Proyectos de futuro

La modificación del plan urbano en el polígono T-4 de El Tablero amplía el número de viviendas previstas en la zona de las 94 iniciales a las 163 totales. A los 15 nuevos alojamientos anunciados por Seaside se suman 40 Viviendas de Protección Oficial (VPO) que el Ayuntamiento planea construir en una parcela de titularidad pública. Las 108 viviendas restantes son de venta libre. En el mismo barrio, la promotora Gestión Integral Caro planea 96 viviendas de renta libre, 8 locales y al menos cien aparcamientos, y rehabilitará como contraprestación la Casa del Mato.

Además, el municipio tiene prevista la construcción de otras 96 VPO en El Hornillo, de un total de 319 casas para la zona, un proyecto enquistado en los tribunales. De la Justicia también está pendiente el desarrollo urbanístico en Lomo de Maspalomas, donde el plan de ordenación contempla unas 3.000 viviendas de venta libre. Otro de los proyectos previstos para el medio plazo es el de la construcción de 100 viviendas en Bellavista a cargo de Lopesan.