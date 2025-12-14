Gran Canaria se recompone tras el paso de la borrasca Emilia: carreteras dañadas y cortes de luz en varias zonas

La isla de Gran Canaria se recompone después del paso de la borrasca Emilia, que dejó atrás desperfectos en carreteras y muros, árboles, farolas y hasta una torre de alta tensión tiradas por el suelo, daños en vehículos e inmuebles y mucha agua, pero ningún daño personal. Pese a que se esperaba que durante la noche se intensificara la borrasca, finalmente un cambio de en el viento la desplazó hacia el oeste de la Isla y de ahí al mar, dando una tregua a las zonas más afectadas.

Este domingo, los dispositivos activados por los diferentes municipios grancanarios han centrado gran parte de su actividad en devolver la normalidad a los espacios públicos y reevaluar la situación, puesto que no se descarta que en algunas zonas puedan seguir produciéndose desprendimientos en carreteras. Por este motivo, los ayuntamientos insisten a la ciudadanía que , por lo que se insiste a la ciudadanía en la adopción de medidas de protección y seguridad.

Telde y Valsequillo

Los operarios retiran grandes piedras de las carreteras grancanarias / La Provincia

El Ayuntamiento de Valsequillo, donde se produjo uno de los incidentes más graves de la jornada de este sábado con la rotura parcial de la carretera que une los barrios de Los Lomitos con La Palma, dio por finalizada la alerta a las 14.00 horas de este sábado y anuncia que durante los próximos días se trabajará para subsanar los daños producidos por las intensas lluvias y el fuerte viento. Tras el temporal, «el alumbrado público del municipio se ha visto seriamente afectado», señala el gobierno local, que apunta que el personal de Servicios está trabajando para reponerlo en la mayor brevedad. En algunas zonas, como algunas calles de La Garita, el suministro eléctrico permanecía este domingo por la tarde cortado.

También Telde intenta recuperar la normalidad con la reapertura paulatina de los parques, zonas recreativas y locales sociales del municipio a medida que se vaya verificando la inexistencia de riesgos para las personas que acudan a estos espacios. Además, se levanta la cancelación de los actos festivos, culturales y deportivos, y se vuelve a permitir la instalación de terrazas en la vía pública.

Derrumbes

Tras registrar 117 litros por metro cuadrado en Risco Gordo y 122 en Lanzarote, Valleseco hace un balance del paso de la borrasca, que dejó en esta localidad 28 incidencias relacionadas con la caída de ramas y árboles, cables, daños en el tendido eléctrico, desprendimientos de piedras, bajantes de viviendas, farolas, así como talas de árboles, taludes de tierra y derrumbes de paredes, entre otras, que quedarán resueltas durante las próximas horas.

Así quedó Arguineguín con el paso de la borrasca Emilia / LP/DLP

Mientras, los dispositivos activados en Teror realizaron más de 40 actuaciones, diez de ellos relacionados con árboles de gran porte. Uno de ellos obligó, incluso cerrar temporalmente la GC-43. El servicio de limpieza ha estado retirando hojas de palmera y los restos de mayor volumen en los alrededores de la Plaza del Pino y Centro de Salud y realizará un repaso general en el casco y los colegios, para luego continuar con los distintos barrios. También recuperó la normalidad San Mateo, que incluso optó por abrir el Mercado Agrícola y Artesanal.

Cortes de suministro

En La Aldea fue necesario activar un suministro eléctrico provisional tras la caída de una torre eléctrica en la zona de Tasarte y en San Bartolomé de Tirajana se ha abierto al tráfico nuevamente la carretera de conexión a El Caideros y se sigue trabajando para restablecer el acceso a Huesa Bermeja. Además, en esta localidad se suspendió el primer Encuentro Funcional Sumas que estaba previsto para este domingo por la tarde en la Ciudad Deportiva de Maspalomas.

Por otro lado, el recuento de intervenciones realizado por el Ayuntamiento de Ingenio contempla actuaciones con vallados que presentaban riesgo para la seguridad, colocación de bordillos para desviar el agua hacia imbornales, caída de torretas eléctricas y cableado de telefonía, incidencias en semáforos, planchas sueltas y desprendimientos de piedras, entre otras. Asimismo, este domingo anunciaba que tras limpiar y comprobar la vía, la carretera de Guayadeque vuelve a estar abierta.