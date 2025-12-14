Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La gran final de baile urbano acoge a más de 4.000 estudiantes

El Pabellón de San Fernando celebra el cierrre del proyecto 'Muévete con tu barrio'

Participantes del Urban Dance Maspalomas del IES Aguañac.

La Provincia

La Provincia

San Bartolomé de Tirajana

Más de 4.000 estudiantes de Educación Primaria y Secundaria de San Bartolomé de Tirajana culminan su participación en el proyecto ‘Muévete con tu barrio’ con una gran final de competición de danza urbana hoy y mañana en el Pabellón Municipal de Deportes de San Fernando Víctor Miranda. La iniciativa, desarrollada desde octubre por la escuela Urban Dance Maspalomas, cuenta con el apoyo de la Concejalía de Participación Ciudadana.

El programa ‘Muévete con tu barrio’ se ha centrado en el desarrollo de talleres semanales de una hora en los centros educativos para introducir estilos como hip hop, breakdance, popping, locking o dancehall, impartidos por monitores especializados. Tras esta fase, los grupos formados en las escuelas compiten en un formato battle crew en la final. La competición enfrenta a dos equipos en distintas rondas y alterna intervenciones de unos 45 segundos. Un jurado experto valora aspectos técnicos, creatividad, sincronización y la energía en escena. Los grupos ganadores de la final, compuestos por aproximadamente 50 participantes, obtendrán una beca formativa de tres meses con la escuela Urban Dance Maspalomas. Esta etapa culminará con un nuevo encuentro en formato battle en el que los alumnos becados compartirán escenario con integrantes del club de danza urbana. El concejal de Participación Ciudadana, Ruyman Cardoso, señala que este proyecto «nace con la idea de abrir la participación juvenil a través de la danza urbana, que es un lenguaje que ellos manejan, reconocen y sienten como parte de su identidad».

