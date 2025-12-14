Nueva Canarias achaca su división en el Cabildo a «personalismos de iluminados»

Nueva Canarias (NC-FAC) atribuye a «personalismos de iluminados» la división de su grupo político en el Cabildo de Gran Canaria, ya evidenciado en la sustitución de Teodoro Sosa como portavoz o en las críticas de los alcaldes de Municipalistas Primero Canarias al consejero de Cooperación Institucional, Carmelo Ramírez, por el reparto de las subvenciones del Fdcan, pues en 2026 no habrá dinero para cinco de los seis ayuntamientos con alcaldes del nuevo partido de Sosa y Óscar Hernández, los de Gáldar, Agüimes, Telde, Ingenio y Tejeda.

Ramírez, que es el nuevo portavoz del grupo, ya aseguró que existe equilibrio en la distribución de las partidas económicas de su consejería y que precisamente esos municipios de Primero Canarias salen favorecidos si se contabilizan las ayudas del Fdcan del periodo 2022-2026, por lo que achaca las quejas de sus excompañeros y aún socios en el gobierno del Cabildo al «nerviosismo» por el «fracaso» de una operación para debilitar a NC desde dentro y converger luego con Coalición Canaria (CC).

«Estas subvenciones a los ayuntamientos están aprobadas en el seno del gobierno insular, no las he inventado yo; además, a estos 34 millones hay que sumar el Plan Adicional que aprobamos en el año 2024, con otros 69 millones repartidos entre los 21 municipios para obras estratégicas o emblemáticas, beneficiando a los de menos población», declaró.

Esas críticas de Primero Canarias responden, según Ramírez, «a un planteamiento electoralista, pero con mentiras no se consiguen votos». A su juicio, «demuestra también que hay un cierto nerviosismo en Primero Canarias, porque después de no conseguir lo que ellos pretendían en la operación política que hicieron en el interior de NC, ahora andan desesperados echándole la culpa a los demás y mintiendo».

Respecto al cambio de la portavocía en el grupo de NC en el Cabildo, Ramírez sostuvo que «era una cuestión lógica», pues la alianza electoral de NC-FAC sacó ocho representantes al Cabildo y seis de ellos siguen en el partido. «Si alguno de los consejeros se han salido del proyecto, en este caso dos, uno de NC [Raúl García Brink] y otro de uno los grupos coaligados [Teodoro Sosa], lo normal ha sido propiciar un cambio del portavoz».

Ramírez resaltó que él mismo fue quien propuso de inicio que Teodoro Sosa fuera el portavoz teniendo en cuenta que iba a ser el candidato de NC-FAC a la Presidencia del Cabildo en 2027 en el caso de que Antonio Morales se retirara al final de este mandato.

«Por eso, ese salto al vacío que ha hecho con Primero Canarias no lo entendemos ni tenemos ningún interés en entenderlo; lo lógico es que no estuviera hablando en nombre de NC y por eso se aceptó el cambio de portavoz con el resultado de seis a dos», subrayó.

Preguntado sobre si estos dos últimos episodios significan que ya no hay vuelta atrás en el pulso en el grupo del Cabildo, Ramírez respondió que «desde el primer momento que se planteó el conflicto se vio que la división está clara porque hay una diferente estrategia en la política de alianzas, de tal manera que ellos lo que pretendían era controlar o debilitar a NC para después constituir una coalición electoral con CC y convertirse en Gran Canaria en la sucursal de ATI, con un claro planteamiento de confluencia con CC y luego buscar mayorías con el PP».

«Pero -agregó- les ha fallado el hecho de que dentro de NC no se está de acuerdo con esa estrategia porque nosotros hemos ratificado en el último congreso que defendemos una confluencia con la izquierda y además propiciaremos gobiernos de carácter progresista; esa política de alianzas que ellos plantean desde el minuto uno, nosotros no la compartimos».

Según Ramírez, también hay diferencias ideológicas claras, pues «NC es una formación nacionalista de izquierda y Primero Canarias no se define como un partido de izquierdas, sino como algo inconsistente, donde hay fuerzas como Roque Aguayro que sí se plantean el espacio de la izquierda, pero el resto no, por eso lo que quieren es constituir grupos aliándose con la derecha».

«Personalismo enfermizo»

El histórico dirigente de NC consideró que otra cuestión que diferencia a su partido de los alcaldes escindidos es la falta de democracia interna. «Para la renovación de NC, nosotros planteamos la celebración de un congreso y ellos no lo aceptaron diciendo que el congreso lo controlábamos nosotros, pero es que en una democracia lo que funcionan son las mayorías y en un partido hay que hacer lo que digan los afiliados, no lo que algunos iluminados pretenden hacer, con un componente de personalismo enfermizo que nada bien hace para la actividad política, de tal manera que cuando Primero Canarias hizo su congreso y de antemano ya se sabía quien iba a ser el presidente», manifestó.

Tras insistir en que la militancia de NC «es contraria a todo esa trayectoria» de los alcaldes que abandonaron el partido, Ramírez opinó que «el problema que tienen es que comenzaron la carrerilla electoral demasiado pronto».

«Ahora dicen que van a las otras islas, pero nadie se les va a sumar, y en Gran Canaria ya hay cinco ayuntamientos que antes controlaban y ahora, se van disolviendo, debilitando, porque la política exige coherencia, trabajo y organización, y no personalismos o pactos para ser aquí la sucursal de ATI», apuntó Ramírez, quien denunció que «en este proceso hay 23 cargos públicos que estaban afiliados a NC, se presentaron en sus listas y luego han abandonado el partido, por lo que son 23 casos claros de transfuguismo político».