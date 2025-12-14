Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca Emilia en CanariasNieve en la cumbreTiempo domingo CanariasMarquesina fantasmaFake manager 'ojeador'UD Las Palmas
instagramlinkedin

Residentes y turistas en Gran Canaria suben a la cumbre y salen a ver correr los barrancos

El Cabildo avisa de que se pueden producir riesgos para las personas por el paso de la borrasca Emilia

Cascadas del Barranco del Negro en Gran Canaria (14/12/2025)

Cascadas del Barranco del Negro en Gran Canaria (14/12/2025)

Jesús Montesdeoca

Jesús Montesdeoca

Las Palmas de Gran Canaria

El Cabildo de Gran Canaria ha recomendado este domingo, 14 de diciembre mucha cautela al subir a la cumbre, ya que varias carreteras permanecen cerradas.

Fuentes de la institución han aclarado que "no hay prohibición de subir, pero sí hay que tener precaución y respetar los cierres de carreteras".

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha señalado este domingo que se está trabajando "intensamente" para dejar despejada varias vías que acceden a la cumbre, donde ha nevado, si bien ha avisado de que se pueden producir riesgos para las personas por el paso de la borrasca Emilia.

El barranco de Tirajana corre tras el paso de la borrasca Emilia

El barranco de Tirajana corre tras el paso de la borrasca Emilia

Jesús Montesdeoca

Miles de grancanarios y turistas llenan los accesos para intentar ver la nieve caída durante el sábado y las cascadas que se forman en las cuencas Tejeda, Tirajana o La Aldea.

Las cascadas del Barranco del Negro, en San Bartolomé de Tirajana, y el barranco de Tirajana (Santa Lucía), son algunos de los puntos de la geografía grancanaria que están atrayendo tanto a residentes como a visitantes, además de los paisajes nevados de la cumbre grancanaria.

Noticias relacionadas y más

Habrá ampliación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  2. La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
  3. Gran Canaria registra hasta el mediodía de este viernes las mayores lluvias del archipiélago por la borrasca Emilia
  4. El Cabildo suspende todas sus actividades y cierra carreteras ante la llegada de la borrasca
  5. Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
  6. Detenido un abogado por maltrato a su pareja en el sur de Gran Canaria
  7. La borrasca Emilia deja más de un centenar de incidencias en Gran Canaria y obliga a extremar las precauciones
  8. La Lotería Nacional toca en Gran Canaria

Residentes y turistas en Gran Canaria suben a la cumbre y salen a ver correr los barrancos

Residentes y turistas en Gran Canaria suben a la cumbre y salen a ver correr los barrancos

La última noche de la borrasca Emilia deja 219 incidencias en Canarias, la mitad en Tenerife

El Cabildo de Gran Canaria abrirá varias vías para acceder a la cumbre y pide extremar la precaución

Vendaval con nieve en la cumbre de Gran Canaria y agua para las presas

La policía de Nueva York llegó a Gran Canaria para cazar al asesino de Bill el Carnicero

La policía de Nueva York llegó a Gran Canaria para cazar al asesino de Bill el Carnicero

Nueva Canarias achaca su división en el Cabildo a «personalismos de iluminados»

Nueva Canarias achaca su división en el Cabildo a «personalismos de iluminados»

“La visita a la nieve debe esperar”: Federico Grillo advierte del peligro de ir a la cumbre de Gran Canaria durante el temporal

Más de 1.200 rayos impactan en Canarias por la borrasca Emilia, que deja nieve, viento extremo y numerosas incidencias

Tracking Pixel Contents