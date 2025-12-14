Residentes y turistas en Gran Canaria suben a la cumbre y salen a ver correr los barrancos
El Cabildo avisa de que se pueden producir riesgos para las personas por el paso de la borrasca Emilia
El Cabildo de Gran Canaria ha recomendado este domingo, 14 de diciembre mucha cautela al subir a la cumbre, ya que varias carreteras permanecen cerradas.
Fuentes de la institución han aclarado que "no hay prohibición de subir, pero sí hay que tener precaución y respetar los cierres de carreteras".
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha señalado este domingo que se está trabajando "intensamente" para dejar despejada varias vías que acceden a la cumbre, donde ha nevado, si bien ha avisado de que se pueden producir riesgos para las personas por el paso de la borrasca Emilia.
Miles de grancanarios y turistas llenan los accesos para intentar ver la nieve caída durante el sábado y las cascadas que se forman en las cuencas Tejeda, Tirajana o La Aldea.
Las cascadas del Barranco del Negro, en San Bartolomé de Tirajana, y el barranco de Tirajana (Santa Lucía), son algunos de los puntos de la geografía grancanaria que están atrayendo tanto a residentes como a visitantes, además de los paisajes nevados de la cumbre grancanaria.
Habrá ampliación.
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
- Gran Canaria registra hasta el mediodía de este viernes las mayores lluvias del archipiélago por la borrasca Emilia
- El Cabildo suspende todas sus actividades y cierra carreteras ante la llegada de la borrasca
- Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
- Detenido un abogado por maltrato a su pareja en el sur de Gran Canaria
- La borrasca Emilia deja más de un centenar de incidencias en Gran Canaria y obliga a extremar las precauciones
- La Lotería Nacional toca en Gran Canaria