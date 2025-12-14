Residentes y turistas en Gran Canaria suben a la cumbre y salen a ver correr los barrancos

El Cabildo de Gran Canaria ha recomendado este domingo, 14 de diciembre mucha cautela al subir a la cumbre, ya que varias carreteras permanecen cerradas.

Fuentes de la institución han aclarado que "no hay prohibición de subir, pero sí hay que tener precaución y respetar los cierres de carreteras".

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha señalado este domingo que se está trabajando "intensamente" para dejar despejada varias vías que acceden a la cumbre, donde ha nevado, si bien ha avisado de que se pueden producir riesgos para las personas por el paso de la borrasca Emilia.

Jesús Montesdeoca

Miles de grancanarios y turistas llenan los accesos para intentar ver la nieve caída durante el sábado y las cascadas que se forman en las cuencas Tejeda, Tirajana o La Aldea.

Las cascadas del Barranco del Negro, en San Bartolomé de Tirajana, y el barranco de Tirajana (Santa Lucía), son algunos de los puntos de la geografía grancanaria que están atrayendo tanto a residentes como a visitantes, además de los paisajes nevados de la cumbre grancanaria.

Habrá ampliación.