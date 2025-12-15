83 personas desempleadas contratadas por la Mancomunidad en el proyecto de limpieza de invernaderos abandonados

La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria realizó este lunes 15 de diciembre una visita institucional a la zona de El Burrero, en el municipio de Ingenio, para conocer de primera mano los progresos del proyecto de limpieza y adecentamiento de invernaderos abandonados, una iniciativa que combina objetivos ambientales, sociales y laborales en toda la comarca. La supercie de los invernaderos es de 75 hectáreas, lo mismo que 100 campos de fútbol, en las inmediaciones del Aeropuerto

El recorrido contó con la presencia de la presidenta de la Mancomunidad y alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín; el consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz; y el vicepresidente primero de la Mancomunidad y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, quienes pudieron comprobar los resultados del plan y el impacto positivo que las actuaciones están generando en el territorio.

El proyecto forma parte del Plan de Empleo de Adecentamiento y Mejora del Entorno Aeropuerto–Zona Sur Turística (Anualidad 2024), ejecutado por la Mancomunidad y financiado íntegramente con 1.807.983 euros por la Consejería de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, en el marco del convenio de cooperación entre el Servicio Canario de Empleo y el Cabildo Insular.

En total, el plan ha permitido la contratación de 83 personas desempleadas —entre técnicos, administrativos, capataces agrícolas y peones— con contratos vigentes entre mayo de 2025 y abril de 2026. Además de las labores de limpieza y recuperación de terrenos, el proyecto incorpora una importante vertiente formativa, con cursos sobre prevención de riesgos laborales, gestión de residuos, manipulación de alimentos y uso de productos fitosanitarios, orientados a mejorar la cualificación profesional del personal participante.

Vertidos e incivismo

En el plano medioambiental, el balance es igualmente positivo. Hasta la fecha se han adecentado aproximadamente 75 hectáreas, superando la previsión inicial de 50 contemplada en la resolución del proyecto. Las tareas ejecutadas han permitido retirar más de 381 toneladas de residuos, entre madera, mallas, plásticos, alambres y restos agrícolas, contribuyendo a mejorar el paisaje, la seguridad y la salubridad de los espacios rurales y costeros. Desde la Mancomunidad se alerta, sin embargo, de que el vertido incontrolado y el incivismo obligan en ocasiones a intervenir repetidamente en las mismas zonas, lo que incrementa los costes de mantenimiento.

Coordinación Cabildo y ayuntamientos

“El Cabildo de Gran Canaria, en coordinación con los tres municipios del Sureste, ha asumido el compromiso de impulsar este plan de empleo. Los trabajos realizados están permitiendo recuperar un espacio que hoy presenta un estado notablemente mejor que hace unos años, dando respuesta a una necesidad compartida por todas las administraciones implicadas. Se trata de una actuación clave tanto para los vecinos de la zona como para la imagen de entrada a la isla. Este segundo plan concluirá entre los meses de marzo y abril y desde el Cabildo ya se trabaja con la voluntad de darle continuidad a través de una tercera fase”, explicó el consejero de Empleo y Desarrollo Local, Juan Díaz.

Desde que se inició, el plan de empleo ha contratado un total de 83 personas desempleadas con contratos que se extienden entre mayo de 2025 y abril de 2026, explicó el gerente de la mancomunidad, Abel Ghosheh. Asimismo, dentro del programa, los operarios contratados han recibido varios cursos de formación complementaria en prevención de riesgos, gestión de residuos industriales, manipulación de alimentos y de manipulación de productos fitosanitarios. Por otro lado, se han recogido un total de 381 toneladas de residuos, entre los que se incluyen madera, basura general, mangueras, mallas negras, alambres y otros restos.

Las autoridades municipales e insulares visitan al grupo de operarios que están realizando los trabajos. / LP/DLP

Durante la visita, Vanesa Martín subrayó “el enorme trabajo realizado por el personal que ha estado sobre el terreno, un equipo que ha afrontado tareas muy duras con una dedicación ejemplar y un compromiso que merece ser reconocido. Gracias a ese esfuerzo, nuestra comarca presenta hoy un entorno más cuidado y más seguro”. También agradeció al Cabildo de Gran Canaria “su apoyo fundamental para que iniciativas como esta sigan generando empleo, formación y esperanza”.

Por su parte, Juan Díaz resaltó que “durante este año se han recogido más de 387.000 kilos de residuos, y ya es visible la mejora del entorno. Era un compromiso de todas las administraciones implicadas, no solo con los vecinos de la comarca, sino también porque esta es la puerta de entrada a Gran Canaria y necesitaba una intervención urgente”.

Con esta actuación, la Mancomunidad del Sureste reafirma su compromiso con la recuperación de espacios degradados, la creación de empleo local y la sostenibilidad ambiental, pilares fundamentales del modelo de desarrollo del Sureste grancanario.