La borrasca Emilia se aleja tras regar la cumbre de Gran Canaria con 175 litros

La borrasca Emilia se aleja del Archipiélago canario después de tres días de lluvias, vientos, oleaje y nevadas en las cumbres de Gran Canaria, Tenerife y La Palma, lo que animó ayer domingo a miles de ciudadanos a echarse a la carretera para intentar corretear por la nieve, observar como corren los barrancos tras un año de sequía o hacerse una foto en las cascadas.

Pese a los llamamientos de las autoridades a evitar desplazamientos por carretera y las peticiones de no subir a las cumbres, en Gran Canaria se registraron atascos en la travesía de San Mateo, la Cruz de Tejeda y, especialmente, en el cruce de Los Llanos de la Pez y del Pico de Las Nieves, por lo que los excursionistas tuvieron que caminar varios kilómetros para encontrar la nieve más espesa.

Mientras, los equipos de emergencias se esforzaban por recuperar la normalidad tras las más de 2.000 incidencias registradas desde el pasado viernes por el paso del temporal, ninguna de mayor gravedad. Las labores se centraron en la reapertura de las vías cerradas al tráfico por derrumbes de muros y caídas de árboles.

Pese a los daños materiales en el mobiliario urbano y los sustos por la subida del mar, lo que obligó el sábado a desalojar por unas horas algunas viviendas en primera línea de costa, la borrasca Emilia también deja beneficios en forma de agua para la agricultura en presas, gavias y en el subsuelo, sobre todo en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, donde corrieron numerosos barrancos.

En el cómputo de los tres días, las precipitaciones han dejado 175 litros por metro cuadrados en puntos de la cumbre de Gran Canaria, como en las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en los Llanos de la Pez y en Cruz de Tejeda.

La presa de La Sorrueda recibe agua del Barranco de Tirajana, en la mañana de este domingo. / José Pérez Curbelo

También se han recogido cantidades significativas para el riego agrícola en el resto de la isla, como 60 litros en La Suerte de Agaete, 60 en Agüimes, 57 en La Aldea de Nicolás, 52 en Tasarte, 106 en Cuevas del Pinar, 103 en Las Tirajanas, 130 en Tejeda, 74 en el Centro Forestal de Telde, 48 en Teror y 61 en Valleseco.

El Cabildo de Gran Canaria informará este lunes del agua recibida en los embalses, la mayoría de ellos en mínimos o totalmente vacíos por años de sequía. Las presas de El Mulato, Las Niñas, Chira o La Sorrueda ya recibían ayer agua de los barrancos próximos.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, junto al vicepresidente Augusto Hidalgo, el consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, el de Seguridad Hídrica, Miguel Hidalgo, y el jefe de Emergencias, Federico Grillo, darán el balance final de la situación vivida en la isla por el paso de la borrasca.

Precauciones

Morales ya adelantó en la mañana de ayer que en Gran Canaria se registraron más de 1.000 incidentes desde el inicio de la borrasca y pidió «extremar la precaución» en los desplazamientos ante el riesgo aún existente de desprendimientos.

«Aunque lo peor ha pasado», explicó el presidente insular, «es inevitable que se puedan producir riesgos para las personas que accedan a la cumbre: pueden seguir cayendo árboles, ramas, piedras, producirse el deslizamiento de laderas porque está la tierra muy mojada y, por lo tanto, puede haber peligro».

Por su parte, el consejero insular de Medio Ambiente, Raúl García Brink, informó de la apertura de varias carreteras cerradas el viernes o el sábado por los efectos de la borrasca, entre ellas la GC-15, la GC-600 y la GC-150.

Dos excursionistas se dirigen a la cascada del Barranco del Negro. / José Pérez Curbelo

A esa hora aún había dificultades para abrir la GC-130, desde Cazadores a la Cumbre, por placas de hielo, por lo que las familias que subieron desde Telde tuvieron que caminar desde la Caldera de los Marteles para poder llegar a las zonas con nieve.

Hasta última hora permanecían cerradas las carreteras de Tejeda a Artenara (GC-210), la de Faneque y los accesos a Tirma y el Mirador del Balcón (GC-200), la de Ayacata a Presa de las Niñas (GC-605), las del Pico de las Nieves (134 y 135), el acceso al Sao de Agaete (GC-231) y la de Ariñez (GC-400).

Más fácil que llegar a la nieve fue acceder a las cascadas que bajan desde la cumbre hacia la caldera de Tirajana. En la del Barranco del Negro, en la carretera de Tunte a Ayacata, hubo aglomeración de vehículos.

Algunos visitantes de esas cascadas son habituales, como unas hermanas originarias de Tunte, las hijas de Lolita de la de Orilla, que incluso le tienen nombre propio a una de ellas, la del Fastioso, que se encuentra cerca de la del Negro.

También hubo vecinos de San Bartolomé y de Santa Lucía de Tirajana que se acercaron hasta el puente de Rosiana y a la presa de La Sorrueda para ver la llegada del agua a ese embalse.

Morales y García Brink recomendaron a los que decidan subir a la cumbre que lo hagan con el depósito lleno, el abrigo adecuado y con paciencia ante los atascos.

Aunque la borrasca se aleja de Canarias hasta el Mediterráneo y ya está provocando lluvias torrenciales en Almería y Valencia, todavía hay previsión de nuevas precipitaciones durante esta semana.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, al anunciar la finalización de la alerta por vientos, riesgo de inundaciones y nevadas, recordó que se mantiene la de fenómenos costeros adversos.

También ha activado la prealerta por riesgo de desprendimientos en La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, para garantizar el seguimiento de las posibles afectaciones a infraestructuras y viviendas.

Nuevas lluvias

La predicción de la Aemet para este lunes es de intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles en el norte de las islas montañosas durante la madrugada.

Para mañana martes se esperan intervalos nubosos, más compactos y con lluvias débiles de madrugada y por la tarde-noche en el norte de las islas, en especial en medianías.

El miércoles se prevé nuboso en general, con lluvias débiles persistentes, en especial en el norte de Gran Canaria y Tenerife, abriendo algunos claros por la tarde.

El jueves seguirán intervalos nubosos, con lluvias débiles en el norte de las islas montañosas, más probables de madrugada.