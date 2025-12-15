El Cabildo inaugura en Agüimes una exposición sobre la vestimenta tradicional

La muestra podrá visitarse hasta el 20 de diciembre y se enmarca en un proyecto participativo que la entidad desarrolla desde hace más de 38 años para preservar la memoria textil y reforzar la identidad cultural del barrio de Jinámar.

Gran Canaria, 15 de diciembre de 2025.

El municipio de Agüimes acoge desde este lunes la exposición itinerante Las vestimentas tradicionales de Gran Canaria durante los siglos XVIII y XIX, una iniciativa promovida por la Asociación Cultural Entre Amigos con el respaldo del Cabildo de Gran Canaria, a través de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC).

El proyecto pone el foco en la indumentaria histórica de la Isla como elemento clave del patrimonio cultural, combinando investigación, participación vecinal y divulgación.

Un acto inaugural con respaldo institucional y folclórico

La inauguración contó con la presencia de la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso; el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández; y el presidente de la Asociación Cultural Entre Amigos, Suso Santana. El acto estuvo acompañado por las agrupaciones folclóricas Argones y La Villa, que aportaron el marco musical a una propuesta cultural centrada en la tradición y la memoria colectiva.

Horarios y contenido de la exposición

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 20 de diciembre, en horario de 17:00 a 20:00 horas, y reúne un conjunto de piezas elaboradas a lo largo de 30 meses de trabajo colectivo por vecinas y vecinos de Jinámar.

Las prendas expuestas son el resultado de un proceso de documentación e investigación desarrollado por la asociación, orientado a recuperar el conocimiento sobre las indumentarias históricas y a poner en valor su significado social y cultural dentro de la historia de Gran Canaria.

Un proyecto con dimensión social

Desde la organización subrayan que se trata de una iniciativa con una profunda dimensión social, orientada a empoderar a personas en situación de vulnerabilidad, reforzar la identidad cultural del barrio y contribuir a mejorar la cohesión social y el bienestar comunitario.

“La vestimenta tradicional forma parte del patrimonio tangible e intangible de Gran Canaria y es clave para la dignificación social y cultural de nuestras comunidades”, señaló el presidente de Entre Amigos, Suso Santana.

Cultura, patrimonio y comunidad

Durante su intervención, la consejera Minerva Alonso destacó el valor patrimonial y comunitario del proyecto, señalando que la exposición evidencia cómo la cultura puede convertirse en una herramienta de transformación social.

“Detrás de cada prenda hay historia, oficio y memoria, pero también un proceso colectivo que fortalece a las personas y a los barrios. Desde el Cabildo apoyamos iniciativas que cuidan nuestro patrimonio y, al mismo tiempo, generan oportunidades sociales”, afirmó.

Exposición itinerante Las vestimentas tradicionales de Gran Canaria durante los siglos XVIII y XIX / Cabildo de Gran Canaria

Alonso añadió que el trabajo desarrollado por Entre Amigos es un ejemplo de cómo la tradición puede actuar como motor de desarrollo, subrayando que preservar estas indumentarias no implica solo mirar al pasado, sino construir futuro a través del conocimiento, el rigor y la participación ciudadana.

Una invitación a conocer la historia a través del tejido

Por su parte, Suso Santana definió la exposición como “una invitación a conocer la historia de la isla a través de sus tejidos, colores y formas”, y expresó el deseo de que las piezas recuperadas “vuelvan a lucirse en romerías, bailes de taifas y celebraciones populares”.

Más de tres décadas promoviendo la cultura tradicional

La exposición se integra en el Proyecto Participativo para la Promoción de la Cultura Tradicional Canaria, que la Asociación Cultural Entre Amigos impulsa desde hace más de 38 años en coordinación con los vecinos y vecinas más desfavorecidos de Jinámar.

Gracias a este programa, la muestra ha recorrido distintos municipios de la Isla, favoreciendo el intercambio cultural, el aprendizaje colectivo y una mayor conciencia sobre la importancia del uso adecuado de la vestimenta histórica como parte esencial del patrimonio cultural de Gran Canaria.