De Madrid a Gran Canaria: estos son los churros madrileños que triunfan en la isla

En el sur de Gran Canaria hay un local que sirve churros madrileños hechos al momento que ha conquistado a todos los vecinos y visitantes. Se trata de El Churrito, una churrería situada en San Fernando que se ha hecho conocida por su propuesta tradicional, sencilla y sus precios económicos.

La creadora de contenido @taniapyetku ha visitado el local y no ha dudado en compartir su experiencia con sus seguidores.

Churros madrileños en el sur de Gran Canaria

El establecimiento apuesta por los churros clásicos, crujientes por fuera y tiernos por dentro, elaborados al momento y pensados tanto para desayunar como para merendar.

"Maravillosa atención de los propietarios y trabajador. Gran disposición y muy ricos los churritos con chocolate pero sobre todo la atención inmejorable y rapidez del servicio. Ya no es muy típico encontrar a gente que entienda que el que se sienta a consumir es un cliente a atender con calidad y educación. En este caso además con simpatía", una de las valoraciones de sus clientes en TripAdvisor.

Opciones para todos los gustos

Sus precios son uno de los motivos de su éxito. La media ración cuesta 1,50 euros y la ración entera 3 euros, a lo que se le puede sumar el chocolate caliente por 2,20 euros. Además, quienes quieran personalizar sus churros pueden añadir toppings por 1,50 euros.

La creadora de contenido no ha dudado en destacar uno de los sabores, asegurando que "el de toffee de caramelo es mi favoritísimo".

Además, el establecimiento no solos ofrece churros, también cuenta con opciones de bocadillos y sandwiches para quienes prefieran optar por una opción salada.

Horario y ubicación

El Churrito se encuentra en la Calle Tejeda, 62, en la urbanización de La Rosaleda, en San Fernando. Cuenta con 4,7 estrellas en Google, lo que muestra un claro reflejo de la satisfacción de todos sus clientes.

El local abre de martes a viernes en horario de mañana, de 7:00 a 13:00 horas, y por la tarde, de 17:00 a 20:00 horas. Los sábados y domingos abre únicamente en horario de mañana, de 7:00 a 13:00 horas. Los lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.