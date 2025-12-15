Cinco carreteras cortadas y 2,5 millones de metros cúbicos de agua para las presas tras la primera nevada en una década con Emilia

La nevada que cayó este fin de semana en la Cumbre es la primera que se registra en la Isla en la última década. El paso de la borrasca Emilia deja más de un millar de incidencias en Gran Canaria, han entrado en las presas 2,5 millones de metros cúbicos (2,5 Hm³) de agua, cinco carreteras continúan todavía cortadas de las 13 vías que hubo que clausurar al tráfico en los peores momentos, rachas de vientos de hasta 113 kilómetros por hora en Gando, hasta 150 litros por metro cuadrado acumulados por la lluvia en San Mateo, 20 centímetros de altura de nieve en altitudes superiores a los 1.600 metros, con granizadas y placas de hielo, y 50.086 rayos, según datos del Cabildo. A esto hay que sumar algunas afecciones sobre casas localizadas en primera línea de mar sin cuantificar, tras registrarse olas de hasta seis metros de altura, si bien no hay que reseñar que se hubieran contabilizado daños en personas. La institución insular prevé más precipitaciones, aunque de mucha menor intensidad en estos días.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, destacó las bondades de estas precipitaciones durante la presentación este lunes del balance de esta borrasca de alto impacto, en un cóctel formado por grandes fenómenos costeros, lluvias, viento, frío y nevada en la Cumbre, especialmente para el campo, ya que garantizan las reservas hídricas para el próximo año.

13 vías afectadas

El temporal obligó en conjunto al cierre de 13 carreteras. Y, de momento, cinco de ellas se mantienen valladas al tráfico, porque se están retirando piedras o ramas. Entre ellas, la que une Artenara con Tejeda (GC-210), los accesos a Faneque y Tirma (GC-200) y la subida a El Sao (GC-231). Estas carreteras se irán abriendo en las próximas horas, según Obras Públicas, a medida que se ejecute la limpieza. Dos carreteras que se vieron afectadas por la borrasca pero que no abrirán por encontrarse en obras son las de Ayacata a Las Niñas (GC-605) y la del Carrizal de Tejeda (GC-606).

Al mismo tiempo se mantendrá cerrada por precaución la vía de Aríñez (GC-400) por la caída de un muro exterior de protección que ha provocado el descalce de la calzada. En este caso, Obras Públicas estudia la ejecución de una obra de emergencia para poder abrir la carretera, aunque sea con paso alternativo regulado con semáforos.

También se está valorando llevar a cabo una actuación de emergencia en varios taludes situados en la GC-60 a la entrada de Tejeda que han quedado inestables tras el paso de la borrasca.

Presas

Los datos del Consejo Insular de Aguas apuntan que se han visto beneficiadas por las lluvias todas las grandes presas, principalmente las localizadas en zona de cumbre, cuenca de Tejeda (La Aldea) y cuencas del sur. El total de aportaciones recibidas por las balsas de la entidad pública suponen un total de 358.965 metros cúbicos, lo que supone una capacidad total de almacenamiento de un 4%, incrementándose un 2% respecto a las últimas lecturas registradas en el episodio de la borrasca Claudia. Y si se suman las privadas, el total de aportaciones recibidas supera los 2,5 millones de metros cúbicos (2,5 Hm³).

En el caso de Soria, el agua se ha traspasado a otros embalses como Gambuesa y se ha usado el Trasvasur, por encontrarse en obras para la construcción del salto de Chira.

Antonio Morales destaca su satisfacción por los beneficios del paso de esta borrasca, recordando que el agua seguitrá entrando en los embalses en estos próximos días, beneficiando a buena parte de la isla.

5.000 rayos

Además, la nevada que ha aparecido en el interior a partir de los 1.600 metros de altitud ha sido la primera desde 2016, llegando a alcanzar los 20 centímetros.

La borrasca dejó rachas de viento de hasta 113 kilómetros por hora en el aeropuerto de Gran canaria, un acumulado el fin de semana de 100 litros por metro cuadrado, que llegó a un máximo de 150,4 litros en el Corral de los Juncos de San Mateo, a lo que hay que sumar granizadas y placas de hielo en las vías. Además, se contabilizaron un total de 5.086 rayos.

Un millar de efectivos de seguridad han colaborado en labores de seguridad y emergencias, que atendieron a un total de más de un millar de incidencias, de las cuales 470 estaban vinculadas al mobiliario, 300 afecciones viarias por ramas y otros daños, y 125 por cortes en servicios básicos de agua y luz.