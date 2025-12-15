Detenido por agredir a un hombre al que le exigió 50 euros por devolverle las llaves de su coche en Gran Canaria

La Guardia Civil de Puerto Rico-Mogán ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación al agredir a un hombre noruego al que le exigió 50 euros para que le devolviera las llaves de su coche que previamente le había quitado.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado también que sobre el detenido pesaban tres requisitorias judiciales en vigor por búsqueda, detención y personación emitidas por distintos órganos judiciales.

De esta manera, los hechos tuvieron lugar sobre las 01:30 horas del 20 de noviembre cuando la víctima estaba en su vehículo particular en una avenida principal de Arguineguín, momento en el que al agresor se introdujo en su interior y le pidió ser trasladado calle arriba.

Tras un breve trayecto, el conductor detuvo el coche en una calle próxima al domicilio del agresor y éste le arrebató la llave del contacto para exigirle 50 euros a cambio de devolvérsela.

Ante la negativa de la víctima, que manifestó no disponer de dinero en efectivo, el agresor salió del vehículo, mientras que cuando el afectado intentó recuperar las llaves, fue agredido y derribado al suelo.

El asaltante registró sus bolsillos y la cartera, sustrayendo únicamente su teléfono móvil al no encontrar efectivo y desechó el resto de los objetos.

Lesiones

Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió diversas lesiones, entre ellas un golpe en el pómulo y varias erosiones y heridas en la nariz, rodillas y otras zonas del cuerpo provocadas por la caída y el arrastre.

Ante estos hechos, el Área de Investigación del Puesto Principal de Puerto Rico-Mogán inició una recogida de datos que, junto a la descripción aportada por la víctima, pudieron centrar la investigación en un sospechoso concreto.

Aquí, la Guardia Civil incidió en que el detalle determinante fue que el agresor hablaba con fluidez inglés e incluso noruego, rasgo que dirigió las pesquisas hacia un delincuente habitual de la zona con antecedentes y que, además, había residido en Noruega, hecho ya documentado en investigaciones previas.

Además, el modus operandi del sospechoso (ocultar parte de sus tatuajes, especialmente los del cuello, cubriéndose con prendas altas) reforzó la vinculación con los hechos investigados.

Sobre esta base, los agentes trazaron la reconstrucción del recorrido del agresor y recopilaron grabaciones de seguridad de varios complejos de apartamentos y viviendas próximas al lugar de los hechos, consiguiendo determinar su identidad al ser reconocido por la víctima.

Antecedentes

El sospechoso, con múltiples antecedentes policiales desde 2003 por delitos contra el patrimonio, lesiones, amenazas y coacciones, fue finalmente localizado y detenido en una calle principal del núcleo turístico.

La Benemérita ha indicado que la detención no fue sencilla porque el varón actuaba de noche, se mantenía oculto durante el día y esquivaba cualquier posible encuentro con las fuerzas de seguridad trasladándose con frecuencia a Noruega.

Con todo, se consiguió su detención en un plazo de menos de dos semanas y fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción competente, enfrentándose a un delito de robo con violencia e intimidación, además de responder por las tres requisitorias judiciales pendientes.