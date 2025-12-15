Vecinos de la costa de Gáldar relatan los daños de la borrasca Emilia: «Los cangrejos llegaron al primer piso»

La alerta naranja por la fuerza del oleaje de la borrasca Emilia en el litoral de Gáldar, que provocó el destrozo de muros, puertas arrancadas, ventanas rotas, farolas arrancadas y cortes de luz, obligó al desalojo preventivo de unas 40 viviendas de la primera línea de costa este fin de semana. Entre el domingo y el lunes, una vez pasada la alerta por fenómenos costeros, vecinos de los barrios de Dos Roques, El Agujero y Caleta de Arriba regresaban para comprobar el estado de sus casas. Algunos de ellos, como Ricardo, de Caleta de Arriba, permanecieron en su vivienda porque pensaban «que no era para tanto», indica.

Pero la madrugada del viernes el mar alcanzó el piso superior de su casa. «Nunca había visto algo así», reconoce. Mientras tanto, su cachorro de pastor alemán juguetea por una plaza en primera línea donde las barandillas han desaparecido y el suelo de hormigón cedió en varios puntos. Por detrás, junto a la fachada de un vecino, se agolpan dos sofás y un horno, daños colaterales del temporal que llevó cangrejos hasta el interior de las casas. «A mí me alcanzaron hasta la puerta, pero el señor de al lado estuvo desde la madrugada del sábado hasta por la mañana sacándolos de su casa, le llegaron al primer piso», explica. En un solar bajo el risco que cae hacia el mar, junto al paseo, una piedra de grandes dimensiones se sitúa cerca del camino. «Esto el viernes estaba arriba», señala. La alerta por desprendimientos era la única en activo este lunes en el municipio.

María, vecina de El Agujero, reconoce también que no le dio tanta importancia al temporal. Su casa, en primera línea, no tuvo problemas con el oleaje. «Yo estaba tan tranquila en el salón, se escuchaba el ruido de las olas como otras veces pero hasta que no me llamó mi hija para decirme que venía a por mí por el desalojo no me di cuenta de la peligrosidad». María, como la totalidad de los vecinos desalojados por el Ayuntamiento, acabó en casa de un familiar, de un amigo o de su propiedad. La residencia escolar del municipio norteño, habilitada para acoger a quien no tuviera alternativa de alojamiento, no fue usada por nadie, según informa el Consistorio.

«Hay que saber preparar la casa»

Los técnicos municipales desplazados hasta el barrio para hacer las reparaciones enumeraban los desperfectos sufridos: desprendimientos en muros, barandillas rotas, una farola caída, inundación de arquetas y una puerta arrancada por la fuerza de las olas. Aún quedaban algunos sacos de arena junto a las entradas y ventanas tapiadas con maderas y planchas metálicas como testigos del temporal. «Si hay una alerta así, hay que prevenir, asegurar la casa e irse», advierte Juan, un vecino de la zona que acude todos los días a la avenida a pasear y observa con detenimiento las medidas tomadas por los dueños de las viviendas. «Es una ventaja tener una casa frente al mar, pero hay que saber prepararla», replica María, que asevera orgullosa que no le entró «ni una gota».

En el vecino barrio de Dos Roques, donde la marea llegó barranco arriba, varios obreros manejaban la maquinaria que desde el sábado hasta el lunes ha devuelto unos 15 camiones de arena a la playa. Una puerta de garaje metálica doblada por el embate de las olas certificaba la fuerza con la que entró la marea, que alcanzó unos sesenta metros tierra adentro y dejó arena acumulada junto a las casas por unos 70-80 centímetros de altura. Una de las viviendas junto a la costa que había perdido una ventana, ya la tenía cambiada este lunes.

Retirada de arena en el barrio de Dos Roques. A la izquierda, las marcas de acumulación de restos junto a las casas. / LP/DLP

En los tres lugares, todos los testigos afirman que hacía años que no veían un oleaje con la fuerza de Emilia y, a la vez, suspiran aliviados de que no fuera una semana antes. «Si llega a pasar con la luna llena, habría sido mucho peor», certifican Juan y otros tres paseantes habituales de El Agujero.

Cortes por desprendimientos

Más allá del impacto del fuerte oleaje en la costa norte, la borrasca Emilia también dejó importantes desprendimientos en el interior de la isla, lo que obligó a los ayuntamientos a centrar buena parte de sus esfuerzos en la limpieza de vías y carreteras. En San Mateo, el acceso al barrio de Aríñez por la GC-400 permanece cortado tras el derribo de un muro sobre la calzada, lo que obliga a los vecinos a desviarse por Las Lagunetas para llegar al centro del municipio a través de la GC-15. Técnicos del Cabildo, titular de la vía, se desplazaron a la zona para valorar la actuación necesaria y tratar de acometerla por la vía de urgencia, según fuentes del Consistorio.

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana apuntan a los derrumbes como el mayor problema generado por la borrasca. A lo largo del fin de semana se produjeron cortes en la carretera del Sequero a Taidía, Ciudad de Lima y la zona de Piedra Antión, todos ellos ya con los accesos abiertos. El desprendimiento más importante se produjo en el Barranco de Arguineguín, en una zona de acceso al Caidero de Mogán y a Huesa Bermeja, donde se está realizando la obra de Chira-Soria. En la subida al pago tirajanero, la rotura de un canal generó una catarata que bloqueó la carretera con piedras y tierra. La noche del domingo al lunes quedó todo el tráfico restablecido.

El viento y las intensas precipitaciones afectaron también a subestaciones eléctricas, centros de transformación y acometidas, lo que provocó cortes de suministro en distintos puntos de la isla a lo largo del fin de semana. Desde Endesa señalan que el volumen de incidencias fue masivo y que los equipos técnicos trabajan de forma ininterrumpida desde el sábado, incluso en horario nocturno, para restablecer el servicio con la mayor rapidez posible. A primera hora del lunes aún quedaban medio centenar de incidencias pendientes de resolución.