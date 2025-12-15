El espectáculo infantil 'El Zapatero Real' aterriza en Gáldar

Gáldar se prepara para vivir una jornada mágica con la llegada del espectáculo infantil “El Zapatero Real”, que se representará el próximo domingo 21 de diciembre a las 18:30 horas en el Centro Cultural Guaires. Producida por Camino Viejo, esta obra forma parte de la programación de Navidad organizada por la Concejalía de Cultura y Fiestas del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Julio Mateo Castillo, y está pensada para toda la familia.

La historia nos traslada a una aldea de Cuentópolis, donde Denis, un zapatero artesano, lucha por sobrevivir con los pocos materiales que tiene, fabricando zapatos de manera artesanal. Una noche, recibe la visita de unos mágicos duendes encargados de ayudar a los humanos mediante la ancestral tradición del “rito del hilo de oro”. Gracias a ellos, Denis logra crear zapatos únicos de excelente calidad que llaman la atención del Rey y termina convirtiéndose en Zapatero Real. A partir de ahí, aventuras inesperadas entre humanos, duendes y la realeza cambiarán para siempre el destino de los protagonistas.

Además, los vecinos y visitantes pueden disfrutar de otras actividades navideñas en Gáldar, como la pista de hielo situada junto al Polideportivo Municipal, el buzón real de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente en la entrada del Mercado Municipal de La Recova y la recreación en miniatura del “Cuento de Navidad” de Charles Dickens, creación de Fernando Benítez Henríquez en el Casino de Gáldar.

No faltan tampoco la Ruta de Belenes Ángel Valencia Candelaria, con más de 15 belenes de estilos diversos repartidos por distintos barrios del municipio. Para facilitar el acceso, 1.759 plazas de aparcamiento estarán habilitadas en La Quinta, Las Guayarminas, San Sebastián, Infanta Benchara, Reina Arminda, Faicán Guanache y Huertas del Rey durante toda la campaña navideña.