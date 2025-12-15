Lola Índigo, nueva incorporación para el Granca Live Fest 2026

Lola Índigo, una de las artistas más influyentes y reconocidas del pop español actual, será la primera confirmación oficial del viernes del Granca Live Fest 2026, cuya jornada se celebrará el 3 de julio.

En pleno momento de madurez artística, Lola Índigo llega a Granca Live Fest consolidada como un fenómeno musical y escénico. Cantante, bailarina y creadora de universos propios, la artista ha redefinido el directo en el pop nacional, elevando el estándar de los grandes espectáculos con una propuesta en la que música, coreografía y puesta en escena se integran en una experiencia total.

Desde sus inicios tras Operación Triunfo 2017, Mimi Doblas ha construido una de las trayectorias más sólidas y coherentes de la industria musical española. Su evolución constante, su ambición creativa y su capacidad para conectar con públicos diversos la han situado entre las artistas más relevantes de su generación.

Premios

Su carrera está avalada por premios nacionales e internacionales, entre ellos MTV Europe Music Awards, múltiples certificaciones de platino, cifras de streaming que la sitúan entre las artistas españolas más escuchadas y giras multitudinarias que han recorrido los principales escenarios del país. En 2025, Lola Índigo ha reafirmado su posición con nuevos lanzamientos y una narrativa artística más madura, consolidando un proyecto en permanente crecimiento.

Lola Índigo en el Granca. / LP/DLP

La música de Lola Índigo se mueve con naturalidad entre el pop, el urbano, el dance y la electrónica, dando lugar a canciones que ya forman parte del imaginario colectivo. Su directo destaca por una energía arrolladora, una identidad visual muy cuidada y una conexión directa con el público, convirtiendo cada actuación en una celebración compartida.

Novedades

La jornada del viernes 3 de julio comienza a perfilarse con este anuncio. Este martes, 16 de diciembre, habrá novedades y más detalles de la edición 2026.

Granca Live Fest sigue con la construcción de su cartel 2026, combinando grandes nombres del panorama musical con nuevas propuestas y talento emergente, y consolidando a la isla como uno de los grandes destinos musicales del país. Las entradas puede adquirirse en www.grancalivefest.com.

Granca Live Fest es posible gracias a la colaboración de Gobierno de Canarias, Cabildo de Gran Canaria – La Isla de mi Vida, Islas Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Mahou, IQOS, Binter, Fred. Olsen Express, Coca-Cola, Cajasiete, Archipiélago Renting, Gran Canaria Me Gusta, I Love the World y LOS40.