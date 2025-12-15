Mogán recibe más de 1,4 millones de turistas en 2024 y supera la media de gasto de la isla

El municipio grancanario de Mogán se consolida como uno de los principales destinos de Canarias, según los datos más recientes publicados por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Durante el año 2024, Mogán registró la llegada de más de 1,4 millones de turistas, lo que representa el 26,22% del total de visitantes que arribaron a la isla. Este desempeño subraya el interés creciente por la localidad, reconocida por la calidad de sus infraestructuras y la amplitud de su oferta turística.

La rentabilidad del sector se vio impulsada por un notable incremento del 16,7% en los ingresos hoteleros en comparación con el periodo anterior. La ocupación hotelera alcanzó en 2024 un índice del 82,25% por habitación, sumando más de 8 millones de pernoctaciones, un indicador de la elevada demanda que gestiona el destino. Dentro del municipio, Playa de Mogán se posiciona como uno de los destinos más visitados de la isla al ser elegido por el 41% de los turistas en 2024.

Puestos de trabajo y gasto récord

El impacto económico del turismo se extiende a la creación de empleo. El sector alojativo de Mogán mantiene una estructura que genera 4.575 puestos de trabajo que contribuyen de forma significativa a la economía local y a la estabilidad laboral.

Un factor distintivo del éxito del municipio es el gasto medio por turista, que se ha mantenido en cifras superiores a la media insular. En julio de 2025, el gasto promedio del visitante en Mogán se situó en 1.688 euros, superando los 1.570,86 euros de media en la isla registrados en el tercer trimestre. Este dato, según el ISTAC, ubica a Mogán como el segundo municipio de Gran Canaria con el mayor gasto turístico.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, valoró estos resultados como «un claro reflejo de que el trabajo que se realiza desde las administraciones públicas, junto al esfuerzo del sector privado, está dando frutos. Mogán es un claro referente en Gran Canaria y Canarias en atracción turística».