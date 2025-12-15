Muere ahogada una mujer en la playa del Inglés
Efectivos de bomberos rescataron a la mujer del agua en parada cardiorrespiratoria, pero los sanitarios no pudieron revertir la situación
Una mujer de 65 años ha fallecido ahogada este lunes en la playa del Inglés, en el sur de Gran Canaria, de cuyas aguas fue rescatada en parada cardiorrespiratoria por efectivos de los bomberos mediante una moto acuática, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias (1-1-2).
En la orilla, personal del Servicio de Urgencias Canario practicó a la mujer maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y avanzadas sin obtener resultado, por lo que confirmó su fallecimiento.
El 112 recibió a las 08:47 horas una alerta en la que se avisaba de que había una persona en apuros en el agua, en la citada playa, por lo que activó lo servicios de emergencias para su rescate.
Además del personal del SUC y de los efectivos de los bomberos de San Bartolomé de Tirajana, también se derivó a agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que efectuó las diligencias correspondientes hasta la llegada de la autoridad judicial.
- El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
- La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
- Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad
- Gran Canaria registra hasta el mediodía de este viernes las mayores lluvias del archipiélago por la borrasca Emilia
- El Cabildo suspende todas sus actividades y cierra carreteras ante la llegada de la borrasca
- Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
- Detenido un abogado por maltrato a su pareja en el sur de Gran Canaria
- La borrasca Emilia deja más de un centenar de incidencias en Gran Canaria y obliga a extremar las precauciones