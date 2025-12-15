Ocho familias inician una nueva vida en Gran Canaria: el Gobierno de Canarias entrega las llaves de nuevas casas en Ingenio

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha hecho entrega este lunes de las llaves de ocho viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler social, ubicadas en el ámbito de El Sequero, en el municipio de Ingenio, en Gran Canaria. "Hoy volvemos a Ingenio para hacer entrega de nuevas viviendas, un acto que representa, sin duda, uno de los momentos más ilusionantes y significativos de la acción pública en materia de vivienda: ofrecer a familias la oportunidad de iniciar un nuevo proyecto de vida en un hogar digno, de calidad y en condiciones asequibles", ha apuntado el consejero.

En la entrega también han estado presentes el director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega; la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, y el concejal de Servicios Sociales y Vivienda del Ayuntamiento de Ingenio, Lucrecio Suárez.

Durante el acto, Rodríguez ha insistido en que "hablar de vivienda es hablar de dignidad, de cohesión social y de la prioridad de las políticas públicas. Por eso, desde el Gobierno de Canarias hemos situado la vivienda en el centro de nuestra acción política, como un pilar fundamental para mejorar la vida de las personas".

Uno de los beneficiarios de las nuevas viviendas sociales en Ingenio. / LP/DLP

El consejero ha recordado que "solo en el último año se han entregado más de 100 viviendas públicas en la isla de Gran Canaria, lo que supone que más de un centenar de familias hayan podido acceder a un hogar digno donde desarrollar su proyecto vital". Asimismo, ha insistido en que "todos los esfuerzos son pocos cuando se trata de reforzar y priorizar las políticas públicas de vivienda".

De cara a 2026, ha mostrado su confianza en que "el ritmo de entrega se incrementará de forma notable, ya que hemos iniciado proyectos de construcción en todas las islas, cuyas viviendas comenzarán a entregarse a partir del próximo año".

El consejero ha señalado que "esta promoción ha demostrado que es posible desarrollar vivienda pública de calidad, accesible y adaptada a distintas realidades sociales", y ha insistido en que la vivienda "no ha podido entenderse únicamente como un bien de mercado, sino como un derecho que las administraciones públicas han tenido que garantizar".

El director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, ha apuntado que "esta actuación ha culminado un proceso iniciado con la cesión del suelo por parte del Ayuntamiento de Ingenio y que hoy se materializa con la entrega de estas viviendas ya finalizadas, fruto del trabajo coordinado y del compromiso del conjunto de profesionales que integran el Instituto Canario de la Vivienda". Asimismo, ha subrayado que el Ejecutivo mantiene importantes retos por delante y ha reafirmado el compromiso de seguir impulsando la vivienda pública en Canarias, para lo que resulta imprescindible la colaboración de los ayuntamientos en la puesta a disposición de suelo. En este contexto, ha recordado que el Archipiélago acumulaba más de una década sin promover vivienda pública y que, tras recuperar el ritmo y el impulso inversor, el objetivo es consolidar esta línea de trabajo y garantizar su continuidad en el tiempo.

Por su parte, la alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, ha añadido que "hoy volvemos a vivir una jornada para celebrar, porque ya se ha convertido en algo habitual que el consejero y el director del Instituto Canario de la Vivienda estén en Ingenio entregando viviendas, lo que demuestra un compromiso firme y continuado con este municipio". En este sentido, ha recordado que se trata de la tercera entrega de viviendas públicas en la localidad.

Asimismo, ha destacado que en esta ocasión "son ocho familias las que inician una nueva etapa, ocho proyectos de vida que hoy se hacen realidad", subrayando que "el acceso a una vivienda digna, junto al empleo, es un pilar esencial para que las personas puedan desarrollar su vida con estabilidad, dignidad y oportunidades".

Datos de la promoción

La promoción ha contado con un presupuesto de adjudicación de 1.631.282,91 euros, ha sido ejecutada por Construcciones Cristóbal Ortega SLU y ha tenido un plazo de ejecución de 14 meses.

Estas viviendas han sido adjudicadas en régimen de alquiler social, lo que garantiza el acceso a un hogar digno a las personas con menos recursos, ya que en el caso de las viviendas de promoción pública la renta mensual no supera el 12% de los ingresos de la unidad familiar cuando se trata de hogares con rentas bajas, es decir, aquellas inferiores a 1,5 veces el IPREM.

El edificio contiene viviendas de uno a cinco dormitorios, incluyendo una vivienda tutelada y una vivienda adaptada para personas con movilidad reducida (PMR), además de ocho plazas de garaje y trasteros.

Edificio donde se encuentran las ocho nuevas viviendas. / LP/DLP

Esta promoción de viviendas ha sido diseñada bajo criterios de accesibilidad, calidad constructiva y eficiencia energética, garantizando un edificio totalmente accesible, dotado de ascensor y con recorridos interiores optimizados que facilitan el uso seguro por parte de todas las personas usuarias. El proyecto prioriza la funcionalidad de las viviendas, reduciendo pasillos y espacios residuales para aprovechar al máximo la superficie útil, y cumple íntegramente con los mínimos de habitabilidad vigentes.

Asimismo, se han empleado materiales duraderos y de bajo mantenimiento, como los revestimientos de mortero monocapa, y se ha incorporado un sistema de producción de agua caliente sanitaria mediante aerotermia individual en cada vivienda, lo que permite mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo.

Viviendas entregadas en Gran Canaria

Las ocho viviendas entregadas en el día de hoy en El Sequero, se suman al conjunto de actuaciones ya culminadas en distintos municipios de Gran Canaria, reforzando el compromiso del Ejecutivo canario para seguir impulsando nuevas promociones y ampliando el parque público de vivienda en el Archipiélago. Estas nuevas adjudicaciones se suman a otras tres promociones que suman 75 viviendas en Ingenio, así como a ocho viviendas entregadas en Santa Lucía de Tirajana y a 26 en Agaete.