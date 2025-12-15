El poeta grancanario Pedro Flores gana el Premio de poesía San Juan de la Cruz

El poeta grancanario Pedro Flores suma un nuevo galardón a su vasta nómina de laureles con la concesión del Premio de poesía San Juan de la Cruz a su poemario Como si hubiera muerto una niña.

La obra premiada fue seleccionada por unanimidad entre un total de 210 trabajos presentados, procedentes no solo de toda España, sino también de América y Oceanía, con una variada temática, en el marco de la quinta edición de los premios que convocan el Ayuntamiento de Fontiveros (Ávila) y la Academia de Juglares de Fontiveros, Solar de la Poesía.

El jurado, presidido por el poeta José María Muñoz Quirós, contó con la participación de Antonio Colinas, Carlos Aganzo, Amalia Iglesias y José Pulido, este último en calidad de secretario, mientras que el alcalde de Fontiveros, David Sánchez Tenrero, actuó como presidente honorífico. En su deliberación, el jurado destacó "el atrevido humanismo del libro, lleno de hallazgos formales y una inocencia lírica en la que confluyen lo sencillo con lo surrealista e irracional». En su fallo señalan también que "se caracteriza por una mirada profunda hacia lo cotidiano y por una constante reflexión sobre la vida y la poesía”. Además, la obra establece un diálogo literario con el poeta Carlos Sahagún, a quien utiliza como leitmotiv para desarrollar un enfoque que el jurado definió como «original, no previsible y alejado del tratamiento típico de los temas universales de la poesía».

Como si hubiera muerto una niña es la obra premiada más reciente de Flores, el poeta más prolífico del panorama literario de Canarias, quien se alzó el pasado 2024 con los premios 'Alegría' de Poesía del Ayuntamiento de Santander por la obra Nuestro nombre es piedra y con el 21º Premio de Poesía César Simón de la Universitat de València por A veces la poesía es un desguace a la orilla de una carretera secundaria. Solo un año antes son fue distinguido con los premios Jorge Manrique por Los poetas feroces cuentan lobos para dormir; el Premio Internacional de Poesía Generación del 27 para Los gorriones contrarrevolucionarios (y otros poemas); el Premio Internacional de Poesía Miguel Hernández-Comunidad Valenciana a su obra Tocar de oído; y un accésit en los Premios del Tren Antonio Machado por su poemario Un hombre que conoció a un hombre que conoció a un hombre que conoció a Paula Sinos.

Este caudal de galardones es solo la punta del icerberg de una excepcional nómina de distinciones nacionales e internacionales a sus numerosos libros de poesía, cuyos primeros títulos vieron la luz a comienzos de los años 90, y entre cuyos reconocimientos se encuentra, entre otros, el Premio Nacional de Poesía José Hierro.