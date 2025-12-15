Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Robo en un complejo de Gran CanariaMédico detenido en TeldeAparcamientos Las Palmas de Gran CanariaFerrero RocherBonoloto CanariasUD Las Palmas
instagramlinkedin

El programa de envejecimiento activo en el Sur de Gran Canaria se expande hasta los 850 usuarios

El programa del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, dirigido a mayores de 60 años, amplía su oferta con actividades de estimulación cognitiva y competencias digitales

Entrenamiento de balonmano adaptado para mayores.

Entrenamiento de balonmano adaptado para mayores. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Programa de Envejecimiento Activo, gestionado por la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, registra un aumento del 270% en el número de inscritos durante el curso iniciado en octubre. El servicio, dirigido a personas mayores de 60 años empadronadas, ha pasado de 300 participantes en el curso anterior a los 850 inscritos actuales.

El Concejal del Mayor, Dimas Sarmiento, atribuye este incremento al refuerzo y la diversificación de la oferta. El nuevo programa no solo mantiene las propuestas de mantenimiento físico, sino que incorpora la estimulación cognitiva, competencias digitales, además de actividades específicas como zumba y pilates.

«El refuerzo del servicio está dando sus frutos y está activando a más personas mayores, que están experimentando mejoras en su autonomía personal, capacidades físicas y cognitivas», afirmó Sarmiento.

Expansión por todo el municipio

La expansión geográfica del programa ha sido un factor clave. Las actividades continúan en núcleos urbanos como San Fernando, El Tablero, Castillo, El Pajar, Cercados de Espino, Montaña La Data y Juan Grande, y se han incorporado sesiones regulares en Aldea Blanca. En la zona de medianías, se destaca la implantación de un grupo en Fataga con 16 participantes, y dos grupos en Tunte centrados en actividades físicas rurales.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subraya que el volumen de inscripciones «demuestra que el programa responde a una necesidad real y nos anima a seguir ampliando y acercando actividades a cada barrio».

Prevenir la dependencia en personas mayores

Como parte de la renovación del servicio, se ha implementado un programa especializado de ejercicios físicos para personas prefrágiles y frágiles. Este segmento busca prevenir o retrasar la dependencia en personas mayores que muestran signos iniciales de pérdida de fuerza, equilibrio o que se encuentran en procesos de recuperación y rehabilitación (por ejemplo, tras intervenciones de cadera o rodilla). Este apartado mantiene activos tres grupos en El Tablero y San Fernando.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, el programa complementa la oferta con rutas culturales y de senderismo (incluyendo visitas guiadas a Agüimes, Arucas, Agaete y Teror) y actividades grupales que facilitan la convivencia y la prevención del aislamiento social. El área ha anunciado que continuará revisando la organización de horarios y grupos para mantener la calidad del servicio ante la evolución de la demanda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad
  2. El bar más mítico Gran Canaria: abierto desde 1960 y famoso por su bocadillo de pata
  3. La Aemet anuncia la llegada de un frente con lluvias en Canarias este miércoles: descenso térmico y viento del nordeste
  4. Gran Canaria registra hasta el mediodía de este viernes las mayores lluvias del archipiélago por la borrasca Emilia
  5. El Cabildo suspende todas sus actividades y cierra carreteras ante la llegada de la borrasca
  6. Tejeda, finalista de la campaña de enciende la Navidad de Ferrero Rocher
  7. Detenido un abogado por maltrato a su pareja en el sur de Gran Canaria
  8. La borrasca Emilia deja más de un centenar de incidencias en Gran Canaria y obliga a extremar las precauciones

Vecinos de la costa de Gáldar relatan los daños de la borrasca Emilia: «Los cangrejos llegaron al primer piso»

Vecinos de la costa de Gáldar relatan los daños de la borrasca Emilia: «Los cangrejos llegaron al primer piso»

El Sur de Gran Canaria declara la guerra a las palomas urbanas

El Sur de Gran Canaria declara la guerra a las palomas urbanas

El programa de envejecimiento activo en el Sur de Gran Canaria se expande hasta los 850 usuarios

El programa de envejecimiento activo en el Sur de Gran Canaria se expande hasta los 850 usuarios

Mogán recibe más de 1,4 millones de turistas en 2024 y supera la media de gasto de la isla

Mogán recibe más de 1,4 millones de turistas en 2024 y supera la media de gasto de la isla

Robo en un complejo del sur: el antiguo dueño allana la propiedad para llevarse todo el mobiliario

Robo en un complejo del sur: el antiguo dueño allana la propiedad para llevarse todo el mobiliario

El poeta grancanario Pedro Flores gana el Premio de poesía San Juan de la Cruz

El poeta grancanario Pedro Flores gana el Premio de poesía San Juan de la Cruz

Cinco carreteras cortadas y 2,5 millones de metros cúbicos de agua para las presas tras la primera gran nevada en una década con Emilia

Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad

Tracking Pixel Contents