El programa de envejecimiento activo en el Sur de Gran Canaria se expande hasta los 850 usuarios

El Programa de Envejecimiento Activo, gestionado por la Concejalía del Mayor del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, registra un aumento del 270% en el número de inscritos durante el curso iniciado en octubre. El servicio, dirigido a personas mayores de 60 años empadronadas, ha pasado de 300 participantes en el curso anterior a los 850 inscritos actuales.

El Concejal del Mayor, Dimas Sarmiento, atribuye este incremento al refuerzo y la diversificación de la oferta. El nuevo programa no solo mantiene las propuestas de mantenimiento físico, sino que incorpora la estimulación cognitiva, competencias digitales, además de actividades específicas como zumba y pilates.

«El refuerzo del servicio está dando sus frutos y está activando a más personas mayores, que están experimentando mejoras en su autonomía personal, capacidades físicas y cognitivas», afirmó Sarmiento.

Expansión por todo el municipio

La expansión geográfica del programa ha sido un factor clave. Las actividades continúan en núcleos urbanos como San Fernando, El Tablero, Castillo, El Pajar, Cercados de Espino, Montaña La Data y Juan Grande, y se han incorporado sesiones regulares en Aldea Blanca. En la zona de medianías, se destaca la implantación de un grupo en Fataga con 16 participantes, y dos grupos en Tunte centrados en actividades físicas rurales.

El primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, subraya que el volumen de inscripciones «demuestra que el programa responde a una necesidad real y nos anima a seguir ampliando y acercando actividades a cada barrio».

Prevenir la dependencia en personas mayores

Como parte de la renovación del servicio, se ha implementado un programa especializado de ejercicios físicos para personas prefrágiles y frágiles. Este segmento busca prevenir o retrasar la dependencia en personas mayores que muestran signos iniciales de pérdida de fuerza, equilibrio o que se encuentran en procesos de recuperación y rehabilitación (por ejemplo, tras intervenciones de cadera o rodilla). Este apartado mantiene activos tres grupos en El Tablero y San Fernando.

Finalmente, el programa complementa la oferta con rutas culturales y de senderismo (incluyendo visitas guiadas a Agüimes, Arucas, Agaete y Teror) y actividades grupales que facilitan la convivencia y la prevención del aislamiento social. El área ha anunciado que continuará revisando la organización de horarios y grupos para mantener la calidad del servicio ante la evolución de la demanda.