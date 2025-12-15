Un rodaje, cinco mil metros de tiras de luces y servicios especiales de guaguas: así se prepara Tejeda para encender la Navidad

Tejeda comenzó este lunes a espolvorear un toque de oro para todo el país. Decenas de vecinos, tres baifas autóctonas del municipio y una ilusión desbordada formaron una larga cola en pleno corazón de la cumbre grancanaria para participar en la grabación del anuncio navideño de los bombones Ferrero Rocher, una escena que durante horas transformó al pueblo en un improvisado plató de cine y lo situó en el epicentro del espíritu navideño. La expectación llega después de que el pasado domingo las redes sociales de la isla ardieran al conocerse que Tejeda había sido el municipio más votado en la campaña Juntos Brillamos Más, imponiéndose al pueblo extremeño de Fuentes de Maestre, un triunfo celebrado casi como una competición deportiva y que, para muchos vecinos, significó que «el gordo de la Lotería de Navidad cayera antes de tiempo».

Las calles de Tejeda vivían un incesante ir y venir de vecinos y visitantes, ya que mientras en distintos puntos del casco se desarrollaba la grabación del anuncio de la marca —que a finales de esta semana se emitirá en todas las televisiones nacionales—, varios operarios trabajaban de forma paralela en la instalación de más de 5.000 metros de tiras de luces, un despliegue lumínico que se encenderá este miércoles a las 19.00 horas tras una gala presentada por Jesús Vázquez, en la que se dará a conocer oficialmente el anuncio y se inaugurará la Navidad más dorada y chocolatera en el municipio.

Vecinas participan en la grabación. / LP/DLP

Nervios e ilusión

Alejandro Hernández, uno de los vecinos y protagonistas del anuncio, aún no daba crédito a la «magnífica noticia». Ataviado con la vestimenta de tonos neutros indicada por la productora Spa Films y acompañado de sus tres baifitas, confesaba que incluso le había costado conciliar el sueño por los nervios y la ilusión que le provocaba participar en la grabación y ver a su pueblo convertido epicentro de la Navidad. «Me pidieron que trajera a mis baifitas y aquí las llevo», explicaba sonriente mientras las señalaba. Para él, que Tejeda haya sido el lugar seleccionado supone todo un elogio. «La gente de la productora estaba incluso asombrada con la cantidad de personas que votaron a Tejeda», desveló.

Victoria Sarmiento, Toñi Rodríguez y Gloria Rodríguez vivían la jornada como auténticas niñas, desbordadas de ilusión, ganas y espíritu navideño. Para ellas, lo ocurrido ha sido un premio adelantado de la Lotería de Navidad, al que suman las lluvias y la nieve que el pasado fin de semana cubrieron la cumbre. Las tres compañeras confesaban que el domingo por la noche apenas pudieron separarse del móvil, pendientes en todo momento del resultado final de la campaña. «No parábamos de recibir mensajes de amigos y familiares preguntándonos si ya sabíamos si Tejeda era el pueblo elegido o no», comentaba una de ellas mientras observaba, a escasos metros, el set de grabación instalado en el municipio.

Vecinos de Tejeda participan en la grabación. / LP/DLP

Para ellas este acontecimiento supone un nuevo impulso para el municipio y coincidieron en que no podría haberse elegido un escenario mejor, ya que Tejeda reúne todos los ingredientes: «el Roque Nublo, el Bentayga y un pueblo que llama la atención de cualquiera que lo visita». Asumieron, además, que en los próximos días las calles estarán abarrotadas de visitantes aunque eso apenas les preocupa, pues afirmaron que el municipio suele estar habitualmente lleno de gente y que es «el pan de cada día».

Servicio de guaguas

Mari Pino Suárez y Cristina Santana aprovecharon la mañana para hacer algunas compras en el pueblo y también noveleriar un poco. «Estoy llena de felicidad», confesó Suárez, quien vive esta alegría por partida doble, ya que el municipio no solo disfruta ahora de agua corriendo por sus barrancos, sino que además se ha convertido en un escenario único para la grabación del anuncio. Para ella, que Tejeda y sus vecinos participen en esta iniciativa supone «un honor y un privilegio muy grande», porque a partir de ahora todos los peninsulares «podrán descubrir desde sus pantallas la belleza del municipio, así como la calidez, la alegría y la simpatía de su gente».

El alcalde de Tejeda, Francisco Perera, mostró su agradecimiento por la implicación y participación de los habitantes de todas las islas durante estas semanas en la campaña y destacó que espera que, en los próximos días, todos los que se acerquen al municipio para contemplar el alumbrado «disfruten y lo pasen estupendamente». Asimismo, recordó que mañana se habilitará un servicio especial de Global desde San Mateo a partir de las 16:00 horas y animó a los asistentes a utilizar el transporte público ya que, tras la borrasca Emilia, los aparcamientos de tierra del municipio se encuentran «embarrados y prácticamente inoperativos», lo que dificulta el estacionamiento.