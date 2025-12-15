Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad

El pueblo grancanario de Tejeda ha sido el ganador del concurso de la marca de chocolates Ferrero Rocher para ser la imagen de su campaña navideña Juntos Brillamos Más, al vencer en la gran final al municipio extremeño de Fuentes del Maestre. El resultado se dio a conocer en la noche de este domingo, según informó el alcalde de la localidad cumbrera, Francisco Perera, quien mostró su satisfacción por el honor de ser elegido en una votación nacional y agradeció el apoyo de los canarios de todas las islas, así como las llamadas desde el resto de España y otros países. El encendido de oro de Tejeda se realizará desde el miércoles 17, a partir de las 18.00 horas, según comunicaron al Ayuntamiento los organizadores de la campaña.

Este año , por primera vez, cada comunidad autónoma contó con un pueblo como representante. En total fueron 17 localidades, una por cada región, que compitieron por conseguir la tradicional iluminación que la marca instala en el pueblo ganador. Canarias eligió a Tejeda, uno de los municipios más pequeños de la Isla, que destaca por su característico paisaje de casas blancas que se asoman entre las montañas y una idiosincrasia que le ha valido un lugar en la red de Los Pueblos Más Bonitos de España.

El proceso se desarrolló en cuatro fases en la que participó la votación popular a través de la página web de la marca de bombones. Poco a poco, la lista de candidatos se fue reduciendo hasta dejar solo a dos finalistas, Tejeda y Fuentes del Maestre, tras quedar excluido en la penúltima votación el municipio asturiano de Cudillero.

Bajo el lema Tejeda, un bombón de pueblo… la luz más bonita de la Navidad, el Ayuntamiento presentó un vídeo que mostraba su entorno, sus tradiciones y el carácter de su gente. No se trataba solo de una competición por unas luces, sino también una oportunidad para que lugares como Tejeda compartieran su historia y su forma de vivir la Navidad. El 24 de noviembre, tras superar la preselección, empezó a competir con otros cuatro pueblos (A Guarda, Bullas, Cudillero y Fuente del Maestre). Aún le quedaba dos fases más por delante para saber si lograría ser el escenario de la Navidad que llegará a televisores, redes sociales y móviles de hogares de todo el país.

Calle principal del pueblo de Tejeda / Andrés Cruz

La productora Spa Films fue la encargada de filmar el anuncio con el que se postularía. Entre la Plaza del Socorro, que se convirtió en uno de los principales focos de la grabación; el parque situado junto a la piscina municipal, recién reformado e impecable para la ocasión; y la calle Dr. Domingo Hernández Guerra, la arteria principal del municipio, captaba la atención de vecinos y visitantes mientras se llenaba de cámaras, focos y movimiento.

Una quincena de vecinos de Tejeda fueron elegidos por el Ayuntamiento para participar en él. El 1 de diciembre seguía ascendiendo posiciones y se convertía en uno de los tres finalistas. En esta recta final se disputaba el podio con Cudillero y Fuente del Maestre.

El pasado 8 de diciembre era ya finalista junto a la localidad extremeña y estaba a solo un paso de ser elegido por la prestigiosa marca de bombones para su campaña de Navidad y Fin de Año en todo el país, consistente en la iluminación de todo el casco urbano durante esas fiestas.

La votación se ha realizado exclusivamente a través de la página web oficial de la campaña de Ferrero Rocher en la que los votantes tenían que ser mayores de edad. El alcalde de Tejeda animó en la recta final a dar el último empujón en la última votación, lo que al final se consiguió.